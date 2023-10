Schweizer Kantonalbanken deckeln Boni aufgrund hoher Gewinne

So weit wie in Italien sind wir noch nicht. Dort wollte die Ministerpräsidentin Georgia Meloni mit einer «Windfall Tax» die hohen Gewinne abschöpfen, welche die Bankbranche dank der Zinswende einfährt. Mit der Idee einer Sondergewinnsteuer jagte sie im vergangenen August Schockwellen durch die europäische Bankenlandschaft, die damals auch in der Schweiz wahrgenommen wurden.

Insbesondere gegen die Kantonalbanken, die oftmals zusätzlich über staatliche Garantien verfügen, wurde der «Abzocker»-Vorwurf laut. Und dieser wird wohl nicht leiser, wenn die ausgezeichneten Ergebnisse eingefahren werden, die den Instituten dieses Jahr aller Voraussicht nach ins Haus stehen.

So auch bei der Zürcher Kantonalbank (ZKB). Wie das nun drittgrösste Schweizer Geldhaus am Freitag vermeldete, werden dort «angesichts des guten Halbjahresresultats» die Boni gedeckelt.«Der Bankrat hat die Stimmen aus dem Kantonsrat und der Politik gehört», kommentierte der Präsident des Bankrats Jörg Müller-Ganz die Massnahme. headtopics.com

Dieses ist nun sicherlich nicht postfaschistisch gestimmt wie Italiens Ministerpräsidentin – eine Links-Grünliberale Allianz hält dort weiterhin eine knappe Mehrheit. Allerdings wäre bei den Kantonsräten eine Bonus-Bonanza bei der «eigenen» ZKB ebenfalls schlecht angekommen.

Noch bevor das Ergebnis für das Gesamtjahr vorliegt, erfährt die Bankführung nun, dass sie nicht im selben Masse wie zuvor mit der Bank mitverdienen kann. Neben dem Bonusdeckel bleiben grössere Teile der Boni auch länger blockiert: Bei den Mitgliedern der Generaldirektion betrifft dies nun 50 statt 25 Prozent der variablen Vergütungen. Für Kader in Schlüsselpositionen werden derweil 30 Prozent der Boni für längere Zeit gesperrt. headtopics.com

