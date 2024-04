Schweizer Jodelgesang bewirbt sich um Unesco-Anerkennung

«Jodeln ist charakteristischer Schweizer Gesang, der weit verbreitet ist und sich ungebrochener Beliebtheit erfreut», schreibt das Bundesamt für Kultur (BAK) in seinem Bewerbungsdossier, das unter Beizug von Fachleuten sowie Jodelorganisationen zusammengestellt wurde. Um den Jodelgesang weiterzuentwickeln und für künftige Generationen zu erhalten, brauche es dennoch Engagement. Bei der Erarbeitung der Kandidatur konnten Massnahmen ausgearbeitet werden.

So sind Aktionen geplant, damit sich die Jodelwelt schweizweit besser vernetzt. Neue Aus- und Weiterbildungsangebote sollen entwickelt und der Nachwuchs gefördert werden. Das Bewusstsein der Bevölkerung soll geschärft, die Tradition besser dokumentiert und auch die Forschung soll ausgebaut werden. Nach einem 18-monatigen Evaluationsverfahren dürfte die Unesco Ende 2025 über eine Aufnahme in die Repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit entscheide

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



LuzernerZeitung / 🏆 28. in CH

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Schweizer Jodel soll immaterielles Kulturerbe der Unesco werdenDie Schweiz hat eine Kandidatur bei der UNO eingereicht. Sie wird voraussichtlich bis Ende 2025 geprüft.

Herkunft: LuzernerZeitung - 🏆 28. / 59 Weiterlesen »

Schweizer Nati: Bund will Schweizer Wappen auf Trikot verbietenWegen einer fehlenden Ausnahmebewilligung soll das Wappen vom Trikot der Schweizer Nati verschwinden. Der Eishockey-Verband ist im Austausch mit den Behörden.

Herkunft: nau_live - 🏆 18. / 63 Weiterlesen »

Schweizer Filmpreis 2024 gemeinsam mit der SRGBern (ots) - Jährlich würdigt der Schweizer Filmpreis die herausragendsten Schweizer Filme und wichtigsten Protagonist:innen des Schweizer Filmschaffens. Die diesjährige...

Herkunft: presseportal_ch - 🏆 6. / 77 Weiterlesen »

Unesco: Wiederaufbau der Wissenschaft in der Ukraine kostet MilliardenDer ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat sich optimistisch zur Situation an der Front geäussert. «Die Lage ist viel besser als in den vergangenen drei Monaten», sagte er am Montag dem französischen Sender BFMTV. Er räumte zwar ein, dass die Armee Schwierigkeiten gehabt habe «wegen des Mangels an Artilleriemunition, der Luftblockade, der russischen Langstreckenwaffen und der hohen Dichte an russischen Drohnen». Allerdings sei Russland nun gestoppt worden und verliere eine grosse Zahl an Streitkräften

Herkunft: tagblatt_ch - 🏆 32. / 55 Weiterlesen »

Schweiz bewirbt sich mit Jodel für Unesco-WeltkulturerbeDie Schweiz hat eine Kandidatur bei der Unesco eingereicht. Bis voraussichtlich Ende 2025 wird geprüft, ob Jodel als Weltkulturerbe anerkannt wird.

Herkunft: 20min - 🏆 50. / 51 Weiterlesen »

Milliardenbetrugs-Prozess gegen zwei Schweizer beginntZwei Schweizer stehen vor Gericht, weil sie Milliardenbetrug begangen haben sollen. Sie sollen Geld gestohlen, Beamte bestochen und Gelder gewaschen haben. Es handelt sich um einen der größten Finanzskandale der Welt.

Herkunft: tagblatt_ch - 🏆 32. / 55 Weiterlesen »