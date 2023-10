Schweizer in Thailand wegen illegaler Medikamentenherstellung festgenommen

27.10.2023

Die thailändischen Behörden haben einen 64-jährigen Schweizer festgenommen, der illegal Medikamente hergestellt und verkauft haben soll. Er soll sich seit acht Jahren in Thailand versteckt haben und wird nun wegen verschiedener Vergehen angeklagt. Es ist unklar, ob die Festnahme mit einem früheren Fall in Verbindung steht. Der Schweizer soll in die Schweiz ausgeliefert werden.