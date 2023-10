Schweizer Hoffnung Stricker scheitert bei den Swiss Indoors

Immerhin bis am Freitag um 18.45 Uhr durfte das Basler Tennispublikum auf den nächsten Schweizer Heimsieg hoffen, nachdem Roger Federer 2019 bei seiner Derniere in der St. Jakobshalle zum zehnten Mal triumphiert hatte. Dann fand der Lauf von Dominic Stricker an den Swiss Indoors ein Ende.

Der Berner, der am Donnerstag die Weltnummer 8 Casper Ruud bezwungen und für Begeisterung gesorgt hatte, scheiterte am formstarken Ugo Humbert (ATP 28) mit 4:6, 6:2, 2:6. Doch er kann Basel hoch erhobenen Hauptes verlassen.

Auch gegen Humbert spielte der 21-Jährige gut mit, doch ihm fehlte etwas die körperliche und mentale Frische, um dem Franzosen in diesem Linkshänder-Duell sein variantenreiches Spiel aufzuzwingen. Humbert schaffte es im ersten und dritten Satz mit seinem druckvollen Grundlinienspiel die meisten Punkte zu bestimmen. Weil Stricker gut dagegenhielt, kamen die Zuschauer zwar in den Genuss zahlreicher spektakulärer Ballwechsel – diese gingen aber meist an den Favoriten. headtopics.com

Der Franzose nahm sich, wie inzwischen üblich im Tenniszirkus, eine ausgedehnte WC-Pause, um sich wieder zu sammeln. Es half. Plötzlich spielte er wieder stark auf, drängte er Stricker mehrheitlich in die Verteidigung und dank zweier Breaks zum 2:0 und 6:2 auch in die Niederlage.

Die Swiss Indoors 2023 waren für Stricker gleichwohl eine äusserst positive Erfahrung. Er fand nach fünf Niederlagen nach dem US Open den Tritt wieder und zeigte phasenweise grosses Tennis. Er hat unter Coach Dieter Kindlmann physisch beachtliche Fortschritte gemacht und verteidigt deutlich besser als noch vor einem Jahr. Aber klar ist auch: Für ihn ist Angriff die beste Verteidigung. Wenn er angreift und variiert, ist er am gefährlichsten. headtopics.com

Weiterlesen:

BernerZeitung »

Dominic Stricker gewinnt gegen Casper Ruud bei den Swiss IndoorsDominic Stricker gewinnt seinen zweiten Sieg über einen Top-10-Spieler bei den Swiss Indoors gegen Casper Ruud. Mit seinem variantenreichen Spiel und seiner mentalen Stärke beeindruckt er die Tennisfans. Weiterlesen ⮕

Swiss Indoors: So spielte Dominic Stricker in BaselDominic Stricker begeistert an den Swiss Indoors. Der Berner spielte gegen French-Open-Finalist Casper Ruud um einen Platz im Viertelfinal von Basel. Weiterlesen ⮕

Dominic Stricker schlägt Casper Ruud an den Swiss Indoors: Der nächste Coup des SchweizersDer junge Schweizer schlägt an den Swiss Indoors den Norweger Casper Ruud 6:4, 3:6, 7:6. Es ist sein zweiter Sieg über einen Top-10-Spieler. Weiterlesen ⮕

Sensation an den Swiss Indoors: Der Berner Dominic Stricker schlägt Favorit Casper RuudVom 21. bis 29. Oktober finden in der Basler St. Jakobshalle die Swiss Indoors statt. Das ATP-500-Turnier bietet auch nach dem Karriereende von Roger Federer Spitzentennis und lockt tausende Zuschauer an. In unserem Blog «Swiss-Indoors-Aktuell» sind Sie über das Geschehen in der Halle und die Geschichten rundherum jederzeit gut informiert. Weiterlesen ⮕

Swiss Indoors: Riedi verliert in Basel gegen Auger-AliassimeWie Stan Wawrinka ist auch Leandro Riedi an den Swiss Indoors in Basel in Runde eins ausgeschieden. Der Zürcher scheitert am Titelverteidiger aus Kanada. Weiterlesen ⮕

Swiss Indoors Basel Round-up - Murray verpasst Viertelfinal nach dreistündigem KampfTaylor Fritz nach dem Achtelfinaleinzug bei den Swiss Indoors im Interview. Weiterlesen ⮕