Schweizer Gemeinden mit niedrigen Lebenshaltungskosten für Singles

30.10.2023 05:38:00 / Herkunft: 20min

Eine Studie hat ergeben, dass Singles in den Gemeinden Fontaines-sur-Grandson, Mauborget, Tévenon, Samedan, Cologny und Bever in der Schweiz mit einem Bruttojahreslohn von etwa 50.000 Franken besonders viel Geld übrig haben. Die Gemeinde Fontaines-sur-Grandson führt die Liste an, während Samedan die teuerste Gemeinde ist.

