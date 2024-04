Schweizer Geheimdienst untersucht Cyber-Affäre

Im Fokus steht das Cyber-Team des Schweizer Geheimdienstes. Die Cyber-Spezialisten beschafften zwischen 2015 und 2020 Daten und speicherten diese teils grosszügig. Ohne Bewilligung, nach eigenem Gutdünken. Im Frühling 2021 sah sich der NDB gezwungen, die sogenannte Cyber-Affäre intern zu untersuchen. Der Bericht dazu ist bis heute geheim.

Die Überwachungskompetenzen des NDB Box aufklappen Box zuklappen Verdeckt zu ermitteln, ist die Kernkompetenz des Nachrichtendienstes des Bundes NDB, also des Schweizer Geheimdienstes. Doch gelten auch hier klare rechtsstaatliche Grenzen. 2016 nahm das Schweizer Stimmvolk das neue Nachrichtendienstgesetz an und baute damit die Überwachungskapazitäten des NDB nochmals deutlich aus. In gewissen Fällen wie beim Überwachen des Post- und Fernmeldeverkehrs oder dem Sammeln von Daten im Internet muss der Geheimdienst die Überwachung vom Bundesverwaltungsgericht bewilligen lasse

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



srfnews / 🏆 52. in CH

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

NDB: Schweizer Geheimdienst warnt vor Putin-SpionenAm 24. Februar 2022 hat Russland einen Krieg gegen die Ukraine begonnen. Die aktuellen Entwicklungen gibt es hier im Live-Ticker.

Herkunft: 20min - 🏆 50. / 51 Weiterlesen »

Russischer Geheimdienst nahm Schweizer Firmenchef fest – er war in Kampfjetdeals involviertGegen die Firma aus Volketswil laufen zwei Strafverfahren: Russland ermittelt gegen Gründer Lino Derungs wegen Korruption. Die Schweiz wegen Dual-Use-Gütern.

Herkunft: tagblatt_ch - 🏆 32. / 55 Weiterlesen »

Russen-Geheimdienst nahm Schweizer Firmenchef festGegen Galika, einst ein erfolgreicher Exporteur von Werkzeugmaschinen nach Russland, laufen verschiedene Verfahren. Der Schweizer Chef hat in Moskau Hausarrest.

Herkunft: nau_live - 🏆 18. / 63 Weiterlesen »

Sudan-Affäre holt Schweizer BNP-Tochter schon wieder einNach der amerikanischen Justiz interessieren sich nun auch französische Ermittler für die einstigen Geschäfte der Bankengruppe BNP Paribas mit dem vom Bürgerkrieg versehrten Sudan.

Herkunft: finews_ch - 🏆 25. / 61 Weiterlesen »

Schweizer Nati: Bund will Schweizer Wappen auf Trikot verbietenWegen einer fehlenden Ausnahmebewilligung soll das Wappen vom Trikot der Schweizer Nati verschwinden. Der Eishockey-Verband ist im Austausch mit den Behörden.

Herkunft: nau_live - 🏆 18. / 63 Weiterlesen »

Anklage: Deutscher Soldat soll für Russland spioniert habenEin deutscher Berufssoldat steht unter Verdacht, Informationen an einen russischen Geheimdienst geliefert zu haben.

Herkunft: nau_live - 🏆 18. / 63 Weiterlesen »