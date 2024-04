Schweizer Gastronomieunternehmen gewährt Mitarbeitenden sechs Wochen Ferien

Die Remimag Gastronomie AG mit Sitz in Rothenburg, die in der Schweiz 20 Gastronomie- und Hotelbetriebe führt, hat vor zwei Jahren eine Viertagewoche eingeführt. Nun geht das Familienunternehmen noch einen Schritt weiter und gewährt treuen Mitarbeitenden sechs Wochen Ferien. Sechs Wochen Ferien als Treuebonus Die neue Ferienregelung gilt seit Anfang Jahr. Von der zusätzlichen Ferienwoche profitieren die Mitarbeitenden allerdings erst ab dem dritten Anstellungsjahr.

«Mit der Einführung der sechsten Ferienwoche wollen wir unseren Mitarbeitenden einen zusätzlichen Treuebonus bieten, um auch zukünftig qualifizierte Fachkräfte zu halten und zu finden», zitiert die Firma ihren Co-Geschäftsleiter Bastian Eltschinger in einer Mitteilung. Fachkräftemangel «drastischer denn je» Das Unternehmen will so laut eigenen Angaben seine Attraktivität im Arbeitsmarkt steigern. Der Fachkräftemangel in der Gastronomie sei «drastischer denn je», es gebe einen heissen Kampf um qualifizierte Arbeitskräft

