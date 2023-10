Schweizer Frauen-Nationalmannschaft verliert gegen Schweden

Zuletzt zählte Nati-Coach Inka Grings einige ihrer Stars an und verlangte eine «Leck-mich-am-Arsch-Mentalität». Sie sparte aber auch nicht mit Kritik an sich selbst und meinte: «Wenn man das Gefühl hat, dass ich nicht mehr die richtige Trainerin bin, ist das so.» Der Hintergrund dieser Worte: 2023 gab es in zwölf Spielen nur einen Sieg bei sieben Remis und vier Niederlagen.

So auch am Freitag: Magdalena Eriksson setzte sich kurz vor der Pause durch und traf per Kopf zum entscheidenden 1:0. Frauen-Nati wartet auf einen Sieg Was beim Spiel auffiel: Ana Maria Crnogorcevic, die zuletzt nicht aufgeboten wurde, spielte auf der Position als Rechtsverteidigerin. Die Rekordtorschützin und -spielerin kennt diese Position aus der Vergangenheit. Dennoch war es eine Überraschung. Zuletzt wurde Crnogorcevic nämlich stets im Sturm eingesetzt.

