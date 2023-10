Schweizer Frauen-Nati kämpft gegen Schweden

Es machte Freude der Schweizer Frauen-Nati zuzuschauen. Zuerst war es Smilla Vallotto, die für die Schweizerinnen die Latte traf. Dann war es Alayah Pilgrim, die allein vor der schwedischen Torhüterin vergab. Es waren zwei gefährliche Chancen, bei denen die Schweiz an der Sensation kratzte. Denn die Gegnerinnen waren niemand geringeres als die Weltnummer eins Schweden.

Doch so viele Chancen die Schweizerinnen zeigten, keine einzige ging ins Tor. So ähnlich war dies bereits in den letzten zwei Spielen in der Nations League. Zwar war die Schweiz im Vergleich zu den letzten Partien offensiver auf dem Platz. Aber das ist bekanntlich nur die halbe Miete. Was fehlte waren immer noch die Tore auf der Schweizer Seite.

Beim Heimteam sah dies anders aus. Sie hielten sich in der ersten Halbzeit meist in der Defensive auf, aber kamen dennoch zu Tormöglichkeiten. Der einzige Treffer fiel jedoch in einer Standardsituation. Nach einem Freistoss war es die Verteidigerin Magdalena Eriksson, die Schweden mit 1:0 in Führung brachte.

