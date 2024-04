Schweizer Firmen in den USA mit saftigen Bussen bestraft

Ihr Browser ist veraltet. Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser auf die neueste Version, oder wechseln Sie auf einen anderen Browser wieMit seiner Untätigkeit hat sich Bern ein neues Problem mit den USA eingehandelt. Es ist höchste Zeit, die Rohstoffbranche zu regulieren.An dieser Stelle finden Sie einen ergänzenden externen Inhalt.

Falls Sie damit einverstanden sind, dass Cookies von externen Anbietern gesetzt und dadurch personenbezogene Daten an externe Anbieter übermittelt werden, können Sie alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen.Einmal mehr steht die Schweiz international am Pranger, einmal mehr müssen Schweizer Firmen in den USA saftige Bussen zahlen. Nur trifft es diesmal nicht die Banken, sondern die: Gleich vier von ihnen mit Schweiz-Bezug werden von der US-Justiz zur Kasse gebeten, weil sie der Korruption in Afrika und Lateinamerika überführt wurde

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



tagesanzeiger / 🏆 2. in CH

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Frauenqoute im Management von Schweizer Firmen steigtDer Anteil der Frauen im Management von Schweizer Konzernen ist in den vergangenen zehn Jahren um über vier Prozentpunkte gestiegen.

Herkunft: nau_live - 🏆 18. / 63 Weiterlesen »

KI-Gesetz der EU betrifft auch Schweizer FirmenAuch Schweizer Unternehmen sind vom neuen EU-KI-Gesetz betroffen. Bei Verstössen dagegen drohen ihnen Millionen-Bussen.

Herkunft: srfnews - 🏆 52. / 50 Weiterlesen »

Migros fällt zurück, Twint gewinnt: Beliebteste Schweizer FirmenQualität, Nachhaltigkeit, Sympathie: Im Vergleich der bedeutendsten Unternehmen des Landes gibt es einen überraschenden Wechsel an der Spitze.

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 2. / 87 Weiterlesen »

Migros, Swiss, Coop: Weshalb Schweizer Firmen den Kunden vermehrt ins Gewissen reden und Spenden verlangenSei es für die Umwelt, für Kinder oder Rettungskräfte: freiwillige Abgaben beim Kauf von Flugtickets, Burgern oder Shampoos sind im Trend. Dafür gibt es Gründe. Die machen allerdings nicht immer Sinn.

Herkunft: CH_Wochenende - 🏆 44. / 51 Weiterlesen »

Schweizer Nati: Bund will Schweizer Wappen auf Trikot verbietenWegen einer fehlenden Ausnahmebewilligung soll das Wappen vom Trikot der Schweizer Nati verschwinden. Der Eishockey-Verband ist im Austausch mit den Behörden.

Herkunft: nau_live - 🏆 18. / 63 Weiterlesen »

Zermatt: Ein Todesopfer ist 15-Jähriger aus USA – Schweizer verletztNach der Lawinen-Tragödie in Zermatt VS ist ein erstes Todesopfer identifiziert worden. Ein 15-jähriger US-Amerikaner kam im Schnee ums Leben.

Herkunft: nau_live - 🏆 18. / 63 Weiterlesen »