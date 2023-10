Schweizer Firma South Pole zieht sich aus Kariba REDD+ Projekt zurück

Mit einem langen Statement verkündet die Schweizer Firma South Pole, Weltmarktleaderin im Handel mit CO₂-Zertifikaten, den Ausstieg aus ihrem Vorzeigeprojekt Kariba REDD+. Man habe den Vertrag mit dem Eigentümer und Entwickler des Waldschutzprojekts in Simbabwe mit sofortiger Wirkung gekündigt. Dies nach einer Prüfung des Projekts, der damit verbundenen Probleme und der öffentlich geäusserten Vorwürfe.

Handel mit Klimazertifikaten in Prestigeprojekt ausgesetzt Ein Schritt, der den CO₂-Markt erschüttert: Kariba REDD+ ist eines der grössten CO₂-Kompensationsprojekte der Welt. Recherchen von SRF in Zusammenarbeit mit «Follow the Money» und «Die Zeit» liessen jedoch Zweifel aufkommen an dessen Wirksamkeit.

Die Kritik am Projekt reichte von intransparenten Geldflüssen bis hin zu bezahlter Trophäenjagd, die auf dem Kariba-Projektgebiet stattfindet, obwohl der Kundschaft der Schutz von Wildtieren wie Elefanten versprochen wird. SRF berichtete darüber in der Sendung «10 vor 10» und veröffentlichte dazu die investigative Podcastserie «Klimahandel». headtopics.com

Die ganze Recherche als Podcast Box aufklappen Box zuklappen Die ganze Geschichte des Kariba-Projekts, der Firma South Pole sowie des freiwilligen Kompensationsmarktes wird im SRF-Podcast «Klimahandel» erzählt. Der vierteilige Podcast findet sich unter srf.ch/audio oder auf allen gängigen Podcastplattformen im Kanal «News Plus Hintergründe».

Firmen wie Gucci, Nestlé oder Volkswagen haben im grossen Stil Zertifikate für das Waldschutzprojekt gekauft und auf diesem Weg freiwillig ihre Emissionen kompensiert, um sich selbst mit dem Label «klimaneutral» zu schmücken. Es flossen Millionen von Franken in das Kariba-Projekt, das denn auch die Cashcow von South Pole war – und wesentlich zur Stellung des milliardenschweren Unternehmens beigetragen hat, das auf dem Markt mit CO₂-Zertifikaten führend ist. headtopics.com

Weiterlesen:

srfnews »

Erneuter Abgang bei Schweizer Klassikfestival: Der Schweizer Festspielsommer darf sich ab 2026 neu erfindenChristoph Müller verlässt das Menuhin Festival Gstaad: Seit 2002 hat er das Festival zu neuer Blüte gebracht und 2023 einen Besucherrekord erreicht. Weiterlesen ⮕

- Erleichterung über EZB-Zinspause verpufft - Wenige Gewinner am Schweizer AktienmarktDie Schweizer Börse hat nach zwei Tagen mit Gewinnen am Donnerstag nachgegeben. Weiterlesen ⮕

Hier haben Schweizer Manager und Verwaltungsräte Aktien gekauft oder losgeschlagenManager und Verwaltungsräte haben auf privater Basis in den letzten Wochen mehrheitlich im grossen Stil Aktien der eigenen Firma gekauft. Eine Übersicht. Weiterlesen ⮕

Hohe Mieten: Schweizer fühlen sich gezwungen, zusammenzuziehenDie Mieten sind in der Schweiz stark rauf. Viele Schweizer gründen darum nun Haushalte mit drei oder mehr Personen, wie eine neue Studie zeigt. Weiterlesen ⮕

Stadt Luzern LU: Mutmasslicher Einbrecher (Schweizer, 28) festgenommenDie Luzerner Polizei hat am Mittwoch in der Stadt Luzern einen Mann festgenommen, welcher vorgängig in ein Restaurant in der Altstadt eingeschlichen ist und dort zwei Portemonnaies entwendet haben dürfte. Weiterlesen ⮕

Thalheim a.d. Thur ZH: Einbrecher (Schweizer, 21) verhaftetDie Kantonspolizei Zürich hat am Dienstagmorgen (24.10.2023) in Thalheim an der Thur einen mutmasslichen Einbrecher verhaftet. Weiterlesen ⮕