Schweizer Finanzministerin tauscht sich mit französischem Amtskollegen über globale Wirtschaftslage aus

Finanzministerin Karin Keller-Sutter hat sich am Freitag in Paris mit ihrem französischen Amtskollegen Bruno Le Maire in Paris zur globalen wirtschafts- und finanzpolitischen Lage ausgetauscht. (Archivbild) - sda - KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Finanzministerin Karin Keller-Sutter hat sich mit ihrem französischen Amtskollegen Bruno Le Maire in Paris zur globalen wirtschafts- und finanzpolitischen Lage ausgetauscht. Dabei kamen insbesondere die. «Die Schweiz kann auf internationaler Ebene eigene Erfahrungen einbringen, die bei der Beurteilung des Too-big-to-fail-Regelwerks für global systemrelevante Banken nützlich sind», wie Bundesrätin Karin Keller-Sutter in der Mitteilung zitiert wird.

