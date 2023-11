Schweizer Einkaufstouristen sollen am Zoll stärker zur Kasse gebeten werden

Schweizer Konsumenten, die in Deutschland einkaufen, sollen am Zoll stärker zur Kasse gebeten werden. Wir zeigen Beispiele und erklären, wie die Preisunterschiede entstehen. Finanzministerin Karin Keller-Sutter will Einkaufstouristen stärker zur Kasse bitten. Bisher lag die Freigrenze bei 300 Franken. Nun sollen im Ausland gekaufte Waren schon ab der Hälfte des Betrags am Zoll versteuert werden. Damit soll der Schweizer Handel besser vor der Konkurrenz aus dem Ausland geschützt werden.

Fast 900 Personen äusserten sich Stand Dienstagnachmittag dazu, und viele sind der Meinung, dass das Problem nicht die Preise im Ausland oder geizige Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten sind, sondern die «Hochpreisinsel» Schweiz

:

