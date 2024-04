Schweizer Curler gewinnen auch am Mittwoch

Nach den beiden Siegen am Dienstag haben die Schweizer Curler in Schaffhausen auch am Mittwoch abgeliefert. Die beiden Erfolge gegen Neuseeland und Tschechien waren für das Team um Skip Yannick Schwaller allerdings Pflicht. Beide Teams sind klar hinter der Schweiz klassiert. Gegen Neuseeland (8:3) hatten Pablo Lachat, Sven Michel, Schwaller und Benoît Schwarz-van Berkel das Geschehen am Morgen zu jeder Zeit unter Kontrolle.

Der Underdog agierte zu fehlerhaft und konnte nie Druck auf die Schweizer ausüben. Nach 8 Ends gaben die Neuseeländer auf. Ähnlich verlief die Partie am Abend gegen Tschechien (7:4). Wie bereits gegen die Neuseeländer sorgten Schwaller und Co. mit einem Zweierhaus im 6. End ebenfalls zum 6:2 für die Vorentscheidung. Nach 9 Ends gratulierten die Tschechen um Skip Lukas Klima den Schweizern zum Sieg

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



srfnews / 🏆 52. in CH

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Schweizer Franken gibt nach SNB-Entscheid deutlich nachAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Herkunft: bluenews_de - 🏆 20. / 63 Weiterlesen »

Schweizer Curler wieder auf Kurs an der Heim-WM ++ Sommer sieht Inter-Sieg von der ErsatzbankResultate, Transfers, News: Mit dem tagesaktuellen Sport-Ticker bleiben Sie über das laufende Geschehen stets informiert. Die neuesten Meldungen aus der Welt des Sports.

Herkunft: CH_Wochenende - 🏆 44. / 51 Weiterlesen »

Schweizer Curler landen klaren Sieg gegen JapanDie Equipe des CC Genf fährt an der WM in Schaffhausen im 5. Spiel den 3. Sieg ein.

Herkunft: srfsport - 🏆 10. / 68 Weiterlesen »

Zweiter Sieg der Schweizer Curler an der WMAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Herkunft: bluenews_de - 🏆 20. / 63 Weiterlesen »

Schweizer Curler tüten gegen Norwegen den ersten Sieg einAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Herkunft: bluenews_de - 🏆 20. / 63 Weiterlesen »

Tote bei Flixbus-Unfall heute Mittwoch: Bus wollte nach ZürichBei einem schweren Busunglück in Deutschland kamen am Mittwoch fünf Menschen ums Leben. Der Flixbus war auf dem Weg nach Zürich.

Herkunft: 20min - 🏆 50. / 51 Weiterlesen »