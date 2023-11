Schweizer Cup: Titelverteidiger YB steht im Viertelfinal

Dann brachte Stillhart die favorisierten Gäste allerdings in der 38. Spielminute in Führung. In der zweiten Hälfte wurde es dann zur klaren Angelegenheit: Gantenbein, der doppelte Burkart, Ramzi und Ballet erhöhten noch auf 6:0 – Asani und Gashi sorgten in den Schlussminuten für die Black-Stars-Ehrentreffer zum 6:2-Endstand für Winterthur.

