Schweizer Cup: Servette und Lugano stehen im Viertelfinal

Obwohl Servette das Spiel dominierte, konnte Lausanne-Ouchy auf das 1:0 von Chris Bedia (73.) mit einem Tor von Mergim Qarri (84.) antworten. Im PenaltyschiessenDas zweite Achtelfinalspiel zwischen den Super-League-Teams war eine klare Sache: Lugano gewann ohne Probleme mit 4:0 gegen Lausanne-Sport. Die Tessiner haben in den letzten 15 Cup-Spielen nur

Nachdem Raoul Giger bereits in der 5. Minute die Rote Karte sah, spielte Lugano in Überzahl routiniert weiter und führte zur Halbzeit bereits mit 2:0.

SRFSPORT: Achtelfinal im Schweizer Cup - «Festung Kleinfeld»: Schiesst Kriens den FCB tiefer ins Elend?Der Promotion-Ligist Kriens steht vor dem Cup-Highlight gegen den FC Basel. Gegen den angeschlagenen Super-Ligisten wittern die Krienser ihre Chance.

NAU_LIVE: Karjala Cup: Schweizer Nati bereitet sich auf Spiele gegen Finnland, Schweden und Tschechien vorDie Schweizer Nationalmannschaft bereitet sich auf den Karjala Cup vor, der vom 9. bis 12. November in Tampere, Finnland, stattfinden wird. Das Team wird gegen Finnland, Schweden und Tschechien antreten.

BERNERZEITUNG: Schweizer Cup: Liveticker: Nsame trifft frühIm Cup-Achtelfinal gastieren die Young Boys beim FC Rapperswil-Jona aus der dritthöchsten Liga. Wir berichten live.

NAU_LIVE: Schweizer Cup: SC Kriens gegen FC Basel 1893 jetzt liveSC Kriens empfängt heute ab 20:30 Uhr FC Basel 1893 in der Schweizer Cup. Hier erfahren Sie alles zum Spiel im Liveticker.

20MIN: Schweizer Cup: Titelverteidiger YB steht im ViertelfinalNachdem der FCZ am Dienstag bereits den Einzug ins Cup-Viertelfinal schaffte, folgte am Mittwoch YB.

SRFNEWS: Überraschung im Schweizer Cup - Favoritenschreck Delémont eliminiert auch LuzernNach St. Gallen besiegt der Promotion-League-Klub im Cup-Achtelfinal auch die Innerschweizer. Delémont gewinnt 1:0.

