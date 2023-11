Schweizer Cup: Liveticker: Nsame trifft früh

Saliji wird nach einem Foul verwarnt. Sollte Rapperswil-Jona der Coup gelingen, müsste er im Viertelfinal gesperrt zuschauen.Nach einer YB-Ecke trifft Nsame im Strafraum den Ball nicht richtig. Glück für die St. Galler.

Der bekannteste Name in den Reihen des Heimteams steht an der Seitenlinie. Trainer des FC Rapperswil-Jona ist Ex-Nationalspieler David Sesa.De Oliveira Ribeiro wird aus dem Offside zurückgepfiffen. Er hat seinen Abschuss aber sowieso ziemlich verzogen.

Das Heimteam versteckt sich keineswegs. Der FCRJ ist gewillt Nadelstiche zu setzten, auch wenn die Young Boys wie erwartet deutlich mehr Ballbesitz haben.Aber keine Gefahr für Von Ballmoos. Die schlechte Flanke in den Sechzehner können die Berner ohne Probleme klären.Hunderte Berner Anhänger sorgen hinter dem Tor der St. Galler für gute Stimmung – kein Wunder nach diesem Blitzstart der Gelb-Schwarzen.

YB-Trainer Raphael Wicky muss auf den verletzten Kastriot Imeri verzichten, die Einsätze von Cedric Itten, Lukasz Lakomy und Noah Persson sind fraglich.

