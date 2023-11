Schweizer Cup: Delémont schlägt FC Luzern 1:0

TurkesGelbe Karte für L. JaquezGelbe Karte für M. FrydekT. Okou kommt für L. Villiger

SRFNEWS: Überraschung im Schweizer Cup - Favoritenschreck Delémont eliminiert auch LuzernNach St. Gallen besiegt der Promotion-League-Klub im Cup-Achtelfinal auch die Innerschweizer. Delémont gewinnt 1:0.

NAU_LIVE: FC Luzern blamiert sich gegen Promotion-Ligist Delémont im CupDer FC Luzern leistet sich im Achtelfinal im Schweizer Cup eine veritable Blamage: Der Super-Ligist scheitert auswärts an Promotion-Ligist Delémont mit 0:1.

LUZERNERZEITUNG: FC Luzern bereitet sich auf Cup-Überraschung gegen Delémont vorDer FC Luzern erinnert sich schmerzhaft an das blamable Cup-Aus gegen Delémont vor elf Jahren. Nun will der damalige Captain als Trainer die Jurassier zur Cup-Überraschung gegen Luzern führen.

LUZERNERZEITUNG: – Anthony Sirufo will den Cup-Exploit von 2012 mit Delémont wiederholenDer FC Luzern ist am Mittwoch (20.30 Uhr) haushoher Favorit im Cup-Achtelfinal gegen die drittklassige SR Delémont. Doch aufgepasst! Die Jurassier kegelten den FCL beim letzten Aufeinandertreffen vor elf Jahren aus dem Cup. Der Captain der Sieger coacht nun Delémont.

LUZERNERZEITUNG: Cup-Blamage: Der FCL scheidet wie bereits vor elf Jahren gegen Delémont ausBereits vor elf Jahren warfen die Jurassier den FCL aus dem Cup. Auch diesmal blamieren sich die Luzerner gegen die SR Delémont.

LUZERNERZEITUNG: FC Luzern: die besten Bilder des Cup-AchtelfinalsAktuelle News aus Luzern und der Zentralschweiz. Regionale Nachrichten rund um die Uhr in der Luzerner Zeitung.

