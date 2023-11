Der Schweizer Boxer Faton Vukshinaj kämpft um den IBO-Weltmeistertitel. Blick hat mit ihm über die Bedeutung des Kampfes, seinen harten Weg nach oben und die wichtigste Person in seinem Leben gesprochen. Faton Vukshinaj (32) ist im Alltag ein eher ruhiger Typ, redet nicht viel. Doch ganz anders im Ring: Denn sobald er sich die Boxhandschuhe anzieht, kann der Basler so richtig explodieren. Aus diesem Grund ist sein Kampfname «El Vulcano», der Vulkan.

Und er ist ein erfolgreicher Vulkan: Vukshinaj ist ungeschlagen, von seinen bisher 18 Profikämpfen in der Mittelgewichtsklasse (bis 72 kg) konnte er 16 gewinnen, zwei wurden als Unentschieden gewertet. Am Samstag wird der Mann mit der weissen Weste auf die bisher härteste Probe gestellt. In Deutschland kämpft er gegen den ebenfalls unbesiegten Italiener Etinosa Oliha (25, 18 Kämpfe, 18 Siege) um den Weltmeistertitel der International Boxing Organization (IBO). Er wäre der erste Schweizer überhaupt, der diesen Titel gewinnt.Die International Boxing Organisation (IBO) ist eine Boxorganisation mit Sitz in den US





