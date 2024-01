Schweizer Botschaft in Bangladesh erhält Shitstorm wegen Reaktion auf Parlamentswahlen

Normalerweise nutzt die Schweizer Botschaft in Bangladesh ihre Facebook-Seite zur harmlosen Imagepflege: Bilder aus «Switzerland’s Winter Wonderland» werden da gepostet und von Einheimischen freundlich kommentiert. Am vergangenen Donnerstag veränderte sich der Ton radikal: «Schäme dich, Schweiz! Wunderschöne Landschaften, verdorbene Herzen. Schämt euch!», schrieb ein User.

«Sehr geehrter Herr Botschafter, Sie setzen ein Zeichen gegen die Hoffnung der Menschen von Bangladesh auf Demokratie und unterstützen dafür eine autokratische Regierung», kommentierte ein anderer. Die Schweiz könne auch gleich Nordkorea und Russland zu den Wahlen gratulieren, hiess es weiter. Diesen kleinen Shitstorm mit Dutzenden empörten Reaktionen hat sich die Schweizer Botschaft durch ihre Reaktion auf die Parlamentswahlen im südasiatischen Land eingehandel





