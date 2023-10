Schweizer Börse von Konflikt im Nahen Osten beeinflusst

Die Schweizer Börse startet in eine weitere Handelswoche, die nicht zuletzt vom sich zuspitzenden Konflikt im Nahen Osten geprägt sein dürfte. Die Vorgaben für den Wochenbeginn präsentieren sich dabei schwach: So hatte der US- Leitindexam Freitagabend klar im Minus geschlossen, wobei er die Abgaben praktisch den ganzen Handelstag auch mit zunehmenden Sorgen um die Ereignisse in Israel und Gaza kontinuierlich ausweitete.

Neben den geopolitischen Sorgen haben die Investoren weiterhin zahlreiche Quartalsergebnisse von Unternehmen zu verarbeiten - bisher haben diese ein eher durchzogenes Bild gezeigt. Gleichzeitig müssen sich die Marktteilnehmer auch auf ein"higher for longer"-Szenario einstellen, also auf ein anhaltend hohes Zinsniveau.

