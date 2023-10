Schweizer Behörden verhaften gesuchten 64-Jährigen in Thailand

Die Schweizer Behörden hatten sich Anfang Oktober an die thailändischen Kollegen gewandt, um bei der Rückführung eines gesuchten 64-Jährigen zu helfen. Am Freitag dann schlugen die Ermittler im nordöstlichen Kalasin zu. Der Mann hatte sich vor acht Jahren nach Thailand abgesetzt und sich so einer Verhaftung entzogen, wie das Newsportal «Thaiger» berichtet.

Nach Angaben der Schweizer Behörden soll der 64-Jährige von 2012 bis 2015 illegal Medikamente hergestellt und vom Aargau aus verkauft haben. Sein Labor wurde 2015 durchsucht. Zu den Medikamenten sollen unter anderem Viagra und Steroide gehört haben. Beamte in Thailand durchsuchten nach der Verhaftung das Haus, fanden jedoch keine illegalen Substanzen.

Weiterlesen:

20min »

Erneuter Abgang bei Schweizer Klassikfestival: Der Schweizer Festspielsommer darf sich ab 2026 neu erfindenChristoph Müller verlässt das Menuhin Festival Gstaad: Seit 2002 hat er das Festival zu neuer Blüte gebracht und 2023 einen Besucherrekord erreicht. Weiterlesen ⮕

Schweizer in Thailand wegen illegaler Medikamentenherstellung festgenommenDie thailändischen Behörden haben einen 64-jährigen Schweizer festgenommen, der illegal Medikamente hergestellt und verkauft haben soll. Er soll sich seit acht Jahren in Thailand versteckt haben und wird nun wegen verschiedener Vergehen angeklagt. Es ist unklar, ob die Festnahme mit einem früheren Fall in Verbindung steht. Der Schweizer soll in die Schweiz ausgeliefert werden. Weiterlesen ⮕

Verfahren gegen 44-Jährigen wegen Bombendrohung eröffnetDas Zürcher Obergericht musste am Dienstag wegen einer Bombendrohung evakuiert werden. Gegen den Beschuldigten ist nun ein Verfahren eröffnet worden. Weiterlesen ⮕

Frau wird Opfer eines sexuellen Übergriffs – Polizei verhaftet 25-JährigenIn Windisch ist eine Frau von einem Mann bedrängt worden, was eine Drittperson der Polizei gemeldet hat. Mutmasslich hat es sich dabei um einen sexuellen Übergriff gehandelt. Mittlerweile hat die Polizei in diesem Zusammenhang einen Mann verhaftet, wie sie bekannt gibt. Weiterlesen ⮕

Komödie über Lewinsky und ein Urteil gegen einen 23-jährigen MannEine saftige und hintersinnige Komödie über Lewinsky und ein Urteil gegen einen 23-jährigen Mann, der eine Minderjährige vergewaltigt hat. Der Mann wird für sieben Jahre des Landes verwiesen. Weiterlesen ⮕

Ehemaliger Cheftrainer der Schweizer Skirennfahrer spricht über seine Vergangenheit und aktuelle ThemenDer 84-jährige ehemalige Cheftrainer der Schweizer Skirennfahrer blickt zurück auf seine erfolgreiche und zuweilen auch wilde Vergangenheit im Skirennsport. Er äußert sich auch zu aktuellen Themen wie dem Design-Ärger um Marco Odermatts Helm oder die Chancen der Schweiz, die Olympischen Spiele 2030 ins Land zu holen. Weiterlesen ⮕