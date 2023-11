Schweizer Bauernverband startet Umfrage zur Agrarpolitik

Der Schweizer Bauernverband (SBV) will wissen, welche Vorstellungen und Erwartungen die breite Basis in der Landwirtschaft an die Agrarpolitik hat. Dazu hat er kürzlich eine Umfrage lanciert. Sie bietet den Teilnehmenden die Möglichkeit, via die agrarpolitische Strategie des SBV Einfluss zu nehmen. Wir haben Michelle Wyss, Leiterin Geschäftsbereich Agrarwirtschaft beim SBV, dazu einige Fragen gestellt.





🏆 4. BauernZeitung1 » Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Umfrage zu Schweizer Bevölkerung – Distanziert, langweilig und pedantisch – warum Expats Schweizer so seltsam findenEine repräsentative Befragung zeigt: Zugezogene stellen Schweizerinnen und Schweizern kein gutes Zeugnis aus. Warum? Wir wollten es genauer wissen und haben nachgehakt. (Abo)

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 4. / 80,08 Weiterlesen »

Agrarpolitik im Nationalrat - Nationalrat gegen neue Klimaziele in der AgrarpolitikKeine neuen Vorgaben bei Treibhausgasen und Tierwohl: Der Nationalrat folgt in der Agrarpolitik 2022 dem Ständerat.

Herkunft: srfnews - 🏆 4. / 80,08 Weiterlesen »

SBV-Umfrage: Wie soll die Agrarpolitik zukünftig aussehen?Der SBV führt im November 2023 eine schweizweite Umfrage zur künftigen Ausgestaltung der Agrarpolitik bei allen in der Landwirtschaft tätigen Personen durch. Die Antworten nutzt er für die Erarbeitung der agrarpolitischen Strategie, welche als Grundlage für die Gespräche mit Verwaltung und Parlament dient.

Herkunft: SchweizerBauer - 🏆 4. / 80,08 Weiterlesen »

Schweizer Pensionsfonds überschreiten ImmobiliengrenzenSchweizer Pensionsfonds überschreiten Immobiliengrenzen Schweizer Pensionsfonds überschreiten Immobiliengrenzen Eine von drei Schweizer Pensionskassen hielt Ende...

Herkunft: presseportal_ch - 🏆 4. / 80,08 Weiterlesen »

Schweizer Bauernverband wehrt sich gegen den Vorschlag des Parlaments - bauernzeitung.chBVG-Reform - Schweizer Bauernverband wehrt sich gegen den Vorschlag des Parlaments: Die Revision der beruflichen Vorsorge, wie sie vom Parlament ausgearbeitet wurde, ist dem SBV nicht genehm. Er würde laut dem Verband in der Landwirtschaft Mehrkosten von…

Herkunft: BauernZeitung1 - 🏆 4. / 80,08 Weiterlesen »

Agrarpolitik, wie weiter: «Agrargipfel» in der Arena - Schweizer BauerUm die Schweizer Landwirtschaft ist ein regelrechter Richtungsstreit entbrannt. Für die eine Seite ist die Neuausrichtung der Agrarpolitik mit Umweltschutz gleichzusetzen, für die andere Seite muss der Fokus auf den Konsumentinnen und Konsumenten liegen. In der «Arena» auf SRF 1 kommt es am Freitagabend um 22.25 Uhr zum Agrar-Gipfel. «Die Effizienz der Betriebe wird gestärkt […]

Herkunft: SchweizerBauer - 🏆 4. / 80,08 Weiterlesen »