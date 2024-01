Schweizer Bauern unterstützen deutsche Kollegen bei Demonstrationen

Dreimal sind in der vergangenen Woche Schweizer Bauern mit eigenen Traktoren nach Deutschland gefahren. Sie wollten die deutschen Berufskollegen bei ihren Demonstrationen unterstützen und ein Zeichen der Solidarität setzen. Die Initianten sind Thomas Rieder und Philippe Rosset, beide aus Reigoldswil BL, und Adrian Hunziker aus Zunzgen BL. In einer Whatsapp-Gruppe sind 21 motivierte Personen vertreten. Es begann mit Siloballen Philippe Rosset sagt auf Anfrage dieser Zeitung: «Schon vor dem 8.

Januar haben Thomas Rieder und ich und ein weiterer Landwirt aus Reigoldswil eine Siloballen-Aktion an der Strasse gemacht. Diese stiess aber in den Medien und in der Bevölkerung auf weniger Interesse, als wir gedacht hatten. Auch darum wollten wir unsere Solidarität mit einer Fahrt nach Deutschland ausdrücke





