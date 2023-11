Schweizer Bank unterstützte George Soros in seinen Anfängen

Eine Schweizer Bank leistete dem Financier George Soros in seinen Anfängen enorme Schützenhilfe. Heute will das Finanzinstitut mit seinen Beratungsdienstleistungen junge Unternehmerinnen und Unternehmer sowie vermögende Familien verstärkt auch in der Schweiz ansprechen, wie Recherchen von finews.ch zeigen. Der Name Ceresio Investors lässt auf Anhieb nicht auf eine Schweizer Bank schliessen.

Doch bei genauerem Hinsehen stellt sich heraus, dass dahinter ein alteingesessenes Finanzinstitut in Lugano steht: die Banca del Ceresio – 1958 gegründet. Anfänglich firmierte das Unternehmen, das in seinen Ursprüngen in Italien bis ins Jahr 1919 zurückreicht, als reines Family Office, das das Vermögen der Mailänder Familie Foglia verwaltet





