Schweizer Bank schafft Kontogebühren ab

Die Zürcher Kantonalbank hat als erste grosse Schweizer Bank Kontogebühren abgeschafft. Ziehen andere Banken nach? Wo sind die Konditionen am günstigsten?Bei Bankgebühren können Kunden viel Geld sparen. Immer mehr Institute reduzieren die Preise.Es war ein geschickter Marketingcoup, den die Zürcher Kantonalbank (ZKB) kurz vor Weihnachten 2023 lancierte: CEO Urs Baumann kündigte die Abschaffung der Jahresgebühren für Privatkonto und Debitkarte an.

Auch die Kleinsparer sollten von der Zinswende profitieren, begründete er den Schritt. Da die meisten Kunden weniger als 5000 Fr. auf ihrem Sparkonto hätten, brächten ihnen Gebührensenkungen mehr als Zinsanhebungen, sagte Baumann dem «Blick». Der Vorstoss des (nach Bilanzsumme) drittgrössten Schweizer Geldinstituts «dürfte Bewegung in die Gebührenlandschaft und andere grosse Banken in Zugzwang bringen», glaubt Benjamin Manz, Geschäftsführer des Vergleichsportals Moneyland.c





FuW_News » / 🏆 4. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Schweizer Auswanderer auf Mallorca: Die heile Welt und die andere SeiteEin Schweizer Auswanderer auf Mallorca erzählt von seinem Leben auf der Insel und zeigt seine Unterstützung für örtliche Tierheime. Doch es gibt noch eine andere Seite in seinem Leben.

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 2. / 87 Weiterlesen »

Die Bürgerlichen, die Grünen: Grossangriff auf die schwächelnde SPWas ist da denn auf einmal los im Kanton Basel-Stadt? Vieles ist anders als gewohnt, seit sich die Parteien überlegen (müssen), wer denn für die Nachfolge von Neo-Bundesrat Beat Jans kandidieren soll. Die SP zeigt dabei ungewohnte Schwächen.

Herkunft: bazonline - 🏆 7. / 77 Weiterlesen »

100 Millionen Schweizer Franken für die Nachhaltigkeitsforschung / WSS-Forschungszentrum für eine...Zug/Aachen (ots) - Das 'Jahrhundertprojekt' der Werner Siemens-Stiftung (WSS) steht fest: Ein Team um Regina Palkovits und Jürgen Klankermayer von der RWTH Aachen wird in einem...

Herkunft: presseportal_ch - 🏆 6. / 77 Weiterlesen »

Pharmaindustrie stützt die Schweizer Wirtschaft 2024Die Pharmaindustrie wird voraussichtlich die Schweizer Wirtschaft im Jahr 2024 erneut stützen, während Unsicherheiten wahrscheinlich aus Deutschland kommen werden, sagt die Basler Wirtschaftsprofessorin Sarah Lein in einem Interview.

Herkunft: cashch - 🏆 8. / 74 Weiterlesen »

Meilensteine der Schweizer Geschichte: Prof. Christoph Mörgeli über die Schweizer Elite-Hochschule ETH, das «Poly» und die unglaubliche Pionierleistung des jungen BundesstaatsDie ETH in der Tat altehrwürdig und renommiert, droht heute zu einem linksradikalen, neo-marxistischen und v.a. pseudowissenschaftlichen Sumpf zu verkommen, wo gegendert, die Biologie und natürliche Sexualität des Menschen geleugnet wird, und der verdrehte Regenbogen die Dächer der Hochschule dominiert. Es werden Stellen aufgrund Frauen- und Klimawahn-Quote besetzt. Nicht zuletzt wird dort die Sympathien für Islamisten grossgeschrieben.Welche Pionier-Leistung der Gründer der modernen CH, mit sehr hohem Anspruch an Spitzenqualität zum Wohle der CH, und was heutige Bildungspolitiker in letzten 30 Jahren daraus machten

Herkunft: Weltwoche - 🏆 3. / 87 Weiterlesen »

Die stoische Gelassenheit der Schweizerinnen und SchweizerÜberall scheint Krise zu sein, nur in der altmodischen Schweiz scheint die Sonne. Vieles deute darauf hin, dass sich die stoische Gelassenheit der Schweizerinnen und Schweizer einmal mehr bewährt.

Herkunft: finews_ch - 🏆 25. / 61 Weiterlesen »