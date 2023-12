Schweizer Aktienmärkte im November mit kräftiger Gegenbewegung

Der cash Insider konnte mit seinen Schweizer Aktienfavoriten im November Boden gutmachen. Allerdings traut er den jüngsten Kursgewinnen aus gleich zwei Gründen nicht so ganz über den Weg. Nach den Kursverlusten vom September und Oktober setzten die Aktienmärkte im November zu einer kräftigen Gegenbewegung an. Um fast fünf Prozent nach oben ging es in den vergangenen vier Wochen für den breit gefassten waren über weite Strecken des Novembers mit 'angezogener Handbremse' unterwegs.

Man muss schon beinahe von einem Käuferstreik bei den hiesigen Schwergewichten sprechen. Machen zwei treibende Kräfte hinter den Kursgewinnen vom November aus: Zum einen hat der Teuerungsschub weiter an Kraft und damit auch an Schrecken verloren – und zum anderen erweisen sich die Rezessionsängste vom September und Oktober rückblickend als übertrieben. Es setzt sich immer mehr die Meinung durch, dass der amerikanischen Notenbank eine sanfte Landung der dortigen Wirtschaft gelingen könnte. Folglich stiegen sowohl die Aktien- als auch die Anleihenkurse





cashch » / 🏆 8. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

«SRF 3 Best Talent» November - Leila macht sich und uns im November glücklichWir feiern starke Songs, einen eigenwilligen Style und das fast unerschütterliche Selbstbewusstsein der Bernerin.

Herkunft: SRF 3 - 🏆 30. / 59 Weiterlesen »

Aktienmärkte in den USA profitieren von günstigen InflationsdatenDie Aktienmärkte in den USA haben auch am Mittwoch noch von den günstigen Inflationsdaten profitiert, allerdings weniger stark als am Tag davor, als die Daten veröffentlicht wurden.

Herkunft: cashch - 🏆 8. / 74 Weiterlesen »

Börsen-Ticker: Dow behauptet sich - SMI im Aufwärtsdrall - Swiss Life verzeichnet grosse VerlusteDie US-Aktienmärkte haben am Mittwoch zunächst keine grossen Sprünge gemacht.

Herkunft: cashch - 🏆 8. / 74 Weiterlesen »

Schweizer Aktienmarkt schließt schwächerDer Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag nach einem Verlauf in einer relativ engen Bandbreite schwächer geschlossen. Nach den jüngsten Gewinnen hätten die Marktteilnehmer eine Verschnaufpause eingelegt und es sei zu moderaten Gewinnmitnahmen gekommen, hiess es am Markt. Bislang hatte der SMI im Wochenverlauf um mehr als 150 Punkte zugelegt. «Das muss erst verdaut werden», sagte ein Händler.

Herkunft: cashch - 🏆 8. / 74 Weiterlesen »

Schweizer Unternehmen enttäuschen im dritten QuartalDie Geschäftsergebnisse der Unternehmen im Swiss Market Index im dritten Quartal entsprachen nicht den Markterwartungen. Dennoch gibt es mittelfristig positive Aussichten.

Herkunft: cashch - 🏆 8. / 74 Weiterlesen »

Für den Schweizer Tierschutz sind die Beitragskürzungen «unverständlich»Dass der Bund im Jahr 2024 die Biodiversitäts- und Tierwohlbeiträge kürzt, kommt beim Schweizer Tierschutz (STS) schlecht an. Die Landwirtschaftsbetriebe hätten sich in der Vergangenheit höher als geschätzt an Tierwohlprogrammen des Bundes beteiligt.

Herkunft: BauernZeitung1 - 🏆 5. / 80 Weiterlesen »