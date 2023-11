Schweizer Aktienmarkt schließt schwächer

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag nach einem Verlauf in einer relativ engen Bandbreite schwächer geschlossen. Nach den jüngsten Gewinnen hätten die Marktteilnehmer eine Verschnaufpause eingelegt und es sei zu moderaten Gewinnmitnahmen gekommen, hiess es am Markt. Bislang hatte der SMI im Wochenverlauf um mehr als 150 Punkte zugelegt. «Das muss erst verdaut werden», sagte ein Händler.

Mildere Inflationsdaten im Oktober hatten im Wochenverlauf die Hoffnungen der Optimisten auf ein Zinshoch in den USA bestärkt. «Wie Reinhold Messner freut sich der Markt, endlich am (Zins-)Gipfel angelangt zu sein», umschrieb ein Analyst die Stimmung. Aber nicht alle Marktteilnehmer seien davon überzeugt, sagte er weiter. Da am Berichtstag eine Reihe von US-Konjunkturdaten veröffentlicht wurden, sei das Geschäft eher ruhig verlaufen. Vom US-Arbeitsmarkt, aus der Industrie und vom Immobilienmarkt kamen dann insgesamt negative Nachrichten. Die Daten festigten die Markterwartung, dass die US-Zentralbank Fed mit ihren Zinsanhebungen am Ende angekommen is

SWİSSITMAGAZİNE: Sicherheitslücken in der Schweizer Ladeinfrastruktur für ElektromobilitätDas Nationales Testinstitut für Cybersicherheit hat die Schweizer Ladeinfrastruktur für Elektromobilität einer Sicherheitsanalyse unterzogen, und dabei zum Teil schwerwiegende Sicherheitslücken gefunden.

SRFNEWS: Macron respektiert Schweizer Neutralität und hofft auf verstärkte VerteidigungskooperationDer französische Präsident Emanuel Macron respektiert die Schweizer Neutralität in der Frage der verweigerten Wiederausfuhr von Kriegsmaterial zugunsten der Ukraine. Gleichzeitig gab er an der Medienkonferenz seiner Hoffnung auf eine verstärkte Verteidigungskooperation der Schweiz mit der NATO und der Schweiz Ausdruck.

PRESSEPORTAL_CH: Studie: Mehr als zwei Drittel der Menschen mit Diabetes haben bei der Diagnose bereits KomplikationenWeltweite Untersuchungen der International Diabetes Federation zeigen, dass 72% der Menschen, die mit Diabetes leben, ihre Diagnose nur erhalten haben, weil sie mindestens eine der damit verbundenen Komplikationen - wie Sehkraftverlust, Nervenschäden oder Herzerkrankungen - hatten.

20MİN: Hochwasser in der Schweiz: Erdiges Wasser der Arve trifft auf klare RhoneIn den vergangenen Tagen gab es in der Schweiz viel Regen, wodurch viele Flüsse Hochwasser führten. Ein Bild von «MeteoSchweiz» zeigt, wie das erdige Wasser der Arve auf das klare Wasser der Rhone trifft. Die Arve erreichte einen Abflussrekord und verursachte Überschwemmungen.

BLİCK_SPORT: EM-Qualifikation: Israel – Schweiz in der Kathedrale der KorruptionIsrael gegen die Schweiz wird in einem kuriosen Kaff namens Felcsut ausgetragen, der Heimat von Viktor Orban. Ungarns Ministerpräsident hat sich dort – trotz anhaltender Armut im Land – eine traumhafte Fussballwelt geschaffen. Grössenwahn mit fragwürdigen Geldflüssen.

CASHCH: Aktien Schweiz Schluss: SMI minimal tiefer - UBS nach Frankreich-Urteil im PlusDer Schweizer Aktienmarkt hat sich am Mittwoch unter dem Strich nicht gross bewegt, wobei der Leitindex SMI ganz leicht im Minus schloss. Er hinkte damit anderen europäischen Handelsplätzen hinterher, was Börsianer mit seiner defensiven Ausrichtung erklärten.

