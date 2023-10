Schweizer Aktienindexe steigen leicht

Der FuW Swiss 50 Index notiert in der abgelaufenen Woche 0,35% höher auf 2007,62 Punkten, der SMI sinkt 0,24% auf 10’323,71 Punkte, und der SPI bewegt sich um 0,5% nach unten auf 13’511,01 Punkte.

Die folgenden Titel aus dem SPI gehören zu den FuW-Gewinnern der Woche vom Montag, 23. Oktober, bis Freitag, 27. Oktober:Der PC-Zubehör-Hersteller hat am Dienstag erfreuliche Zahlen publiziert. Er verzeichnete im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2023/24 zwar einen schrumpfenden Umsatz, aber trotzdem einen markant höheren Gewinn.

Erneuter Abgang bei Schweizer Klassikfestival: Der Schweizer Festspielsommer darf sich ab 2026 neu erfindenChristoph Müller verlässt das Menuhin Festival Gstaad: Seit 2002 hat er das Festival zu neuer Blüte gebracht und 2023 einen Besucherrekord erreicht. Weiterlesen ⮕

Pensionskassen leiden im dritten Quartal unter BörsenschwächeDie Schweizer Pensionskassen haben im dritten Quartal unter der Schwäche der Aktienmärkte gelitten. Weiterlesen ⮕

Ihr Auto verkaufen in der Schweiz - So funktioniert der Auto Export bei der Ankauf Exportauto AGSie möchten Ihr Auto verkaufen in der Schweiz und den Auto Export reibungslos und profitabel gestalten? Die Ankauf Exportauto AG ist Ihr vertrauenswürdiger Partner, wenn es... Weiterlesen ⮕

Das erwartet der Markt von der Zinssitzung der EZBDie Europäische Zentralbank (EZB) wird nach zehn Erhöhungen in Folge die Leitzinsen an diesem Donnerstag voraussichtlich bestätigen. Weiterlesen ⮕

- Der letzte Beatles-Song wird nächste Woche veröffentlichtVor 60 Jahren veröffentlichten die Beatles ihre Debütsingle. Der Song «Love Me Do» löste zwar noch nicht die «Beatlemania» aus, legte aber den Grundstein dafür. Weiterlesen ⮕

Film-Highlights der Woche: «The Killer» ist ein simpler, aber eleganter ThrillerEbenfalls neu im Kino: Eine Groteske über den Gamestop-Skandal und die Rückkehr von Lars von Triers Geister-Spital. Weiterlesen ⮕