Schweizer Aktienbörse tendiert im frühen Handel fester

Der Euro notiert am Morgen zum Franken zu 0.9536 Fr. und der Dollar zu 0.9030 Fr.Die Schweizer Aktienbörse tendiert am Montag im frühen Handel fester. Händler hoffen auf ein Ende des seit Wochen dauernden Abwärtstrends. Angesichts der negativen Vorgaben aus den USA und Japan und des Nahostkriegs, der anziehenden Energiepreise und der hohen Zinsen dürfte sich eine Erholung aber in Grenzen halten, heisst es weiter.

Angeführt werden die Gewinner von den Aktien der Zykliker SGS und Holcim, gefolgt von den defensiven Roche Inhaber und GS sowie den Finanzwerten Partners Group, Swiss Life, Swiss Re und Zurich mit Gewinnen zwischen 1,4 und 0,8%.Bei den Verlierern fallen Sandoz (-1,1% auf 24.14 Fr.) auf, die nun wieder auf dem Niveau des ersten Handelstages Anfang Oktober gehandelt werden.

Der von Julius Bär berechnete vorbörsliche SMI wird gegen 08.15 Uhr um 0,18% höher auf 10'342,42 Punkte gestellt. Damit befindet sich der Leitindex nur wenig über dem am vergangenen Montag markierten Jahrestief von 10'251 Punkten. headtopics.com

Zum Franken notiert die europäische Währung im frühen Geschäft bei 0.9536 nach 0.9526 Franken am Freitagabend. Der US-Dollar wird derweil mit 0.9030 nach 0.9016 Franken eine Spur höher gehandelt.in der vergangenen Woche stehe am Mittwoch nun schon die nächste wichtige Entscheidung an, nämlich die des Fed, schrieb Analystin Antje Praefcke von der Commerzbank.

Die Rhetorik des Iran bleibt aber scharf. Israel hat nach Worten des iranischen Präsidenten mit den Angriffen auf Gaza rote Linien überschritten. In den vergangenen Wochen nach dem Hamas-Grossangriff hatte Irans politische und militärische Führung den traditionellen Erzfeinden USA und Israel gedroht.Die Börsen in Asien starten nach einer für viele Märkte schwierigen Handelswoche am Montag mit gemischten Vorgaben. headtopics.com

