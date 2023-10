Schweizer Aktien unter Druck: Worldline verliert mehr als die Hälfte ihres Werts

Der Praktikus blickt zweimal wöchentlich hinter die Kulissen der Finanzmärkte und nimmt kein Blatt vor den Mund.

So sehr Schweizer Aktien jüngst unter Druck gekommen sind – keine davon kann es mit den Valoren des französischen Zahlungsdienstleisters Worldline aufnehmen. Mehr als die Hälfte ihres Werts haben die Titel an einem einzigen Handelstag eingebüsst, nachdem der Konzern am Mittwoch den Ausblick für das Gesamtjahr gesenkt hatte.

Holcim-Aktien unter Druck trotz gutem BetriebsgewinnDie Aktien von Holcim verlieren trotz eines über den Erwartungen liegenden Betriebsgewinns an Wert. Analysten sind wenig beeindruckt und verweisen auf die verfehlten Umsatzerwartungen. Die Aktien hatten im bisherigen Jahr jedoch bereits deutlich zugelegt. Die Fortschritte bei der Profitabilität werden gelobt, aber die erhöhte Guidance für das laufende Jahr sorgt nicht für Euphorie bei den Analysten. Weiterlesen ⮕

US-Konjunkturdaten beeinflussen Aktien von TechnologieunternehmenDie allgemeine Sorge ist jedoch der Expertin zufolge, was die zuletzt überhitzten US-Konjunkturdaten für die nächste Zinsentscheidung der Notenbank bedeuten werden. Das Narrativ von höheren und längeren Zinssätzen werde lauter und deutlicher werden. Das aber beeinträchtigt besonders stark die Aktien von Technologieunternehmen, denn in der Zukunft liegende Gewinne sind in einem Umfeld hoher Zinsen aus heutiger Sicht weniger wert. Weiterlesen ⮕