T-Shirt, Sonnenbrille und viel Sonnencreme: Von Freitag bis Dienstag wird die 20-Grad-Marke geknackt. Am Samstag erwartet uns mit über 25 Grad sogar der erste Sommertag des Jahres. Simon Eschle von SRF Meteo ordnet die höchst unüblichen Temperaturen im April ein. Simon Eschle Meteorologe SRF Meteo Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Simon Eschle ist Meteorologe bei SRF.

Er hat einen Bachelor in Geographie von der Universität Zürich und einen Master in Atmosphären-Wissenschaften von der ETH Zürich. Seit Juni 2022 ist er bei SRF Meteo. SRF News: Die Schweiz wird am Wochenende in den Sommer katapultiert. Wie ist das meteorologisch möglich? Simon Eschle: Ab Freitag kommt ein Hochdruckgebiet zu uns. Dieses bringt zum einen warme Luft aus dem Süden, zum anderen sinkt in einem Hochdruckgebiet die Luft ab. Beim Absinken wird die Luft zusammengerückt und erwärmt sich. In den Alpen kommt zudem Föhn auf, der ebenfalls mithilf

Bis zu 28 Grad am Wochenende – gibts einen neuen Temperaturrekord?

Mein Wochenende mit Luna Lempérière: «Das Wochenende riecht nach getragenen Fussballschuhen und verschwitzten Trikots»

Mein Wochenende mit Laura Schälchli: «Wochenende ist, wenn ich fast keine Schokolade esse»

Barbara Bleischs Wochenende: «Am perfekten Wochenende kann man Züge verpassen, ohne sich aufzuregen»

Wetter Schweiz: Am Donnerstag winken bis zu 19 Grad

Wetter in der Schweiz: Am Donnerstag winken bis zu 19 Grad

