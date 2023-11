Schweiz will Daten von Flugpassagieren mit der EU austauschen

Diese Informationen seien ein wichtiges Instrument zur Bekämpfung von grenzüberschreitendemWeil es sich nicht um eine Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstands handle, sei eine Einigung und damit ein Verhandlungsmandat erforderlich. Als nächster Schritt werden die aussenpolitischen Kommissionen der eidgenössischen Räte und der Konferenz der Kantonsregierungen konsultiert.

