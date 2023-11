Schweiz verliert in Englischkenntnissen an Boden

Eine weltweite Rangliste der Englischkenntnisse zeigt, dass die Schweiz zunehmend an Boden verliert. Doch die Festlegung eines nationalen Sprachniveaus ist nicht einfach. Was für und was gegen die (angebliche) Schweizer Englisch-Misere spricht.Domhnall kommt ursprünglich aus Irland und arbeitete in verschiedenen europäischen Ländern in der Forschung und als Autor, bevor er 2017 zu swissinfo.ch stiess.

Er befasst sich in erster Linie mit direkter Demokratie und Politik und ist normalerweise in Bern.:"Das Niveau der Englischkenntnisse der Schweizer ist im freien Fall." Das vierte Jahr in Folge sei die Schweiz in einem internationalen Ranking gesunken – von Platz 25 im Jahr 2021 auf Platz 30 (von 113) in diesem Jahr. Ob ein Rückgang um fünf Plätze einem freien Fall gleichkommt, ist wohl Ansichtssache. Aber in der mehrsprachigen und hochgradig globalisierten Schweiz könnte ein solcher Abstieg als rätselhaft empfunden werde





swissinfo_de » / 🏆 9. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Deutsche Polizei weist Migranten jetzt schon auf Schweizer Boden abDie deutsche Polizei versucht, Migranten schon vor der Grenze in Basel abzufangen. Ob das Vorgehen tatsächlich effektiv ist, scheint eher fraglich.

Herkunft: nau_live - 🏆 18. / 63 Weiterlesen »

Basel mit 2 Siegen, YB solide - Englischer Boden behagt den Schweizer KlubsCL-Gruppenphase 13/14: Salah trifft gegen Chelsea herrlich zum Ausgleich

Herkunft: srfnews - 🏆 52. / 50 Weiterlesen »

Schweiz: 30-jähriger Schweizer tötet seine Frau in Peru – Flucht in die RomandieEin 30-Jähriger, der in der Region Morges aufwuchs, wurde in Peru zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt, weil er seine Frau getötet hatte. Nun lebt er in der Romandie.

Herkunft: 20min - 🏆 50. / 51 Weiterlesen »

Konjunktur Schweiz: Aussichten für Schweizer Wirtschaft weiter eingetrübtDas Kof-Konjunkturbarometer hat sich im Oktober kaum bewegt. Es kommt bei 95,8 Punkten zu liegen – ein Rückgang um 0,1 Punkte zum September.

Herkunft: FuW_News - 🏆 4. / 80 Weiterlesen »

Schweiz: Financial Time Journalist über Schweizer Wahlen – «Dieses geradezu magische System»Der Schweiz-Korrespondent des britischen Weltblatts reist nach vier Jahren weiter. Aber vorher zieht er Bilanz: über schmelzende Gletscher, die erstarkende Rechte – und Friedrich Dürrenmatt. Ein Essay.

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 2. / 87 Weiterlesen »

Konjunktur Schweiz: Schlechtere Stimmung in Schweizer IndustrieDer entsprechende Einkaufsmanagerindex fällt im vergangenen Monat deutlicher als erwartet zurück.

Herkunft: FuW_News - 🏆 4. / 80 Weiterlesen »