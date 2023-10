Schweiz verliert gegen Schweden mit 0:1

Das Runde will einfach nicht (mehr) ins Eckige. Die Schweiz bleibt beim 0:1 gegen Schweden zum 6. Mal in Folge ohne eigenen Treffer. In der Nations League lautet die ernüchternde Bilanz: 3 Spiele, 3 Niederlagen, 0:7 Tore.

Vallotto trifft nur die LatteDie nackten Zahlen geben das Gezeigte in Göteborg aber nur bedingt wieder. Denn die Schweizerinnen traten vorab in der 1. Halbzeit so mutig auf wie lange nicht mehr. Das Team von Inka Grings versteckte sich vor der Weltnummer 1 nicht – im Gegenteil. Immer wieder setzte die Nati offensive Nadelstiche und hatte Pech, als die erneut auffällige Smilla Vallotto in der 32. Minute nur die Latte traf. Den gelungenen Angriff hatte ausgerechnet Ana-Maria Crnogorcevic eingeleitet. Die Schweizer Rekord-Nationalspielerin durfte nach der Ausbootung in den ersten beiden Nations-League-Partien wieder von Beginn weg ran.

Wenig Aktionen nach der PauseWeil Alayah Pilgrim – die ihre Startelf-Nomination mit einer engagierten Leistung rechtfertige – ebenfalls gute Möglichkeiten ausliess, waren es kurz vor der Pause die Schwedinnen, welche das erste Tor erzielten. Wenig überraschend fiel das 1:0 nach einem Standard: Lia Wälti liess Gegenspielerin Magdalena Eriksson nach einem Freistoss ziehen, die Bayern-Spielerin nutzte diese Freiheiten und setzte den Kopfball gekonnt ins weite Eck. headtopics.com

00:26 Video Eriksson bringt Schweden per Kopf in Führung Aus Sport-Clip vom 27.10.2023. abspielen. Laufzeit 26 Sekunden. Nach dem Seitenwechsel tauchten die Schweizerinnen dann nur noch selten im gegnerischen Strafraum auf. Schweden wurde stärker, verpasste es aber mehrfach, das Skore zu erhöhen. Zu den wenigen Aufregern zählte die gelbe Karte gegen Noëlle Maritz.

