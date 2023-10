Schweiz und Frankreich verstärken Kampf gegen illegale Einwanderung und Schlepperbanden

Im Juni 2018 wurde Samsoor Lahoo, der Kopf einer Schlepperbande, in Ungarn zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt.Die Schweiz und Frankreich wollen gemeinsam verstärkt gegen illegale Einwanderung und Schlepperbanden vorgehen. Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider und der französische Innenminister Gérald Darmanin haben am Freitag einen Aktionsplan zur Migration verabschiedet.

Das Hauptziel dieses Aktionsplans sei es, irreguläre Migration zu verhindern, erklärt Justizministerin Baume-Schneider.«Wir sind entschlossen, gemeinsam gegen die irreguläre Migration vorzugehen und insbesondere die kriminellen Aktivitäten von Schleppern zu bekämpfen, die eine wahre Geissel der Gesellschaft darstellen», sagte Justizministerin Baume-Schneider in der Genfer Gemeinde Thônex vor den Medien.

Das Hauptziel dieses Aktionsplans sei es, irreguläre Migration zu verhindern, fügte die Vorsteherin des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements (EJPD) hinzu. Gleichzeitig trage er dazu bei, jenen Menschen Schutz zu gewähren, die diesen Schutz tatsächlich nötig hätten. headtopics.com

Frankreich und die Schweiz arbeiten im Grenzgebiet bereits zusammen. Die beiden Nachbarländer wollen aber angesichts des Anstiegs der sekundären Migration, das heisst der Reisen von einem Schengen-Staat in einen anderen, noch mehr tun.

Im Aktionsplan sind verschiedene Massnahmen vorgesehen, angefangen bei Polizeieinsätzen im Grenzgebiet zur Bekämpfung von Schleusern. Im grenzüberschreitenden Bahnverkehr werden gemischte Patrouillen mobilisiert. Die Kommunikation soll mit der Ernennung von Verbindungsoffizieren verstärkt werden. headtopics.com

«Wer von einer Grenze spricht und wer von befreundeten Ländern spricht, muss diese Grenze gemeinsam beherrschen», betonte der französische Innenminister Darmanin. Bei der bereits bestehenden gemeinsamen Polizeiarbeit mit Italien habe Frankreich gute Erfahrungen im Kampf gegen Schlepperbanden gemacht, erläuterte er.

Weiterlesen:

bluenews_de »

Schweiz und Frankreich planen Massnahmen gegen illegale MigrationDie Schweiz und Frankreich arbeiten zusammen, um illegale Migration zu bekämpfen. Geplant sind Polizeieinsätze im Grenzgebiet, gemischte Patrouillen im Bahnverkehr und die Ernennung von Verbindungsbeamten zur verstärkten Kommunikation. Weiterlesen ⮕

Schweiz und Frankreich vereinbaren Aktionsplan gegen irreguläre MigrationBern und Paris wollen ihre Zusammenarbeit im Grenzgebiet verstärken, um effektiver gegen organisierte Schlepper vorzugehen. Der Aktionsplan beinhaltet gemeinsame Einsätze der Behörden und Kontrollen in grenzüberschreitenden Zügen. Auch die Kommunikation soll verbessert werden. Frankreich ist das dritte Nachbarland, mit dem die Schweiz einen Aktionsplan gegen irreguläre Migration vereinbart hat. Weiterlesen ⮕

Schweiz vor schwerem Spiel gegen SchwedenDie Schweizer Frauen-Nati steht vor einer Herausforderung gegen Schweden in der Women's Nations League. Die Bilanz der Schweizerinnen ist frustrierend, mit fünf Spielen ohne Sieg und nur einem erzielten Treffer. Zudem sorgte der Konflikt zwischen Trainerin Inka Grings und Ana Maria Crnogorcevic für Schlagzeilen. Nach einem Gespräch zwischen den beiden ist die Trainerin zufrieden, während Crnogorcevic bisher schweigt. Weiterlesen ⮕

Schweiz vor schwierigem Spiel gegen SchwedenDie Schweizer Frauen-Nati steht vor einer Herausforderung gegen Schweden in der Women's Nations League. Die Bilanz der Schweizerinnen ist frustrierend, mit fünf Spielen ohne Sieg und nur einem erzielten Treffer. Zudem sorgte der Konflikt zwischen Trainerin Inka Grings und Ana Maria Crnogorcevic für Schlagzeilen. Trotz eines Gesprächs zwischen den beiden bleibt Crnogorcevic bisher stumm. Die Schweiz hat auch in der Women's Nations League Schwierigkeiten. Weiterlesen ⮕

Zunahme von Anfeindungen gegen Juden in der Schweiz nach den Terroranschlägen der HamasNach den Terroranschlägen der Hamas in Israel am 7. Oktober nehmen auch die Anfeindungen gegen Jüdinnen und Juden in der Schweiz zu. Die Basler Regierung hat das Sicherheitsdispositiv zum Schutz der jüdischen Bevölkerung erhöht. Weiterlesen ⮕

Massnahme gegen Migration - Deutschland verlängert Grenzkontrollen zur SchweizBerlin will vorerst an verstärkten Kontrollen festhalten. Bemerkbar sind sie etwa im grenzüberschreitenden ÖV in Basel. Weiterlesen ⮕