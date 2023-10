Schweiz und Frankreich planen Massnahmen gegen illegale Migration

Bern und Paris arbeiten im Grenzgebiet bereits zusammen. Doch jetzt planen die Schweiz und Frankreich zusätzliche Massnahmen gegen illegale Migration.

(Symbolbild) - sda - Keystone/JEAN-CHRISTOPHE BOTTEs sind verschiedene Massnahmen geplant, angefangen mit Polizeieinsätzen im Grenzgebiet zur Bekämpfung von Schleppern. Im grenzüberschreitenden Bahnverkehr sollen gemischte Patrouillen eingesetzt werden. Auch die Kommunikation soll mit der Ernennung von Verbindungsbeamten verstärkt werden.

