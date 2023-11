Schweiz und EU einigen sich auf gemeinsames Dokument für Verhandlungen

Während anderthalb Jahren haben die Schweiz und die EU Gespräche geführt; am Ende haben sie sich auf ein gemeinsames Dokument geeinigt, als Basis für die kommenden Verhandlungen. Auf Seite 9 des Dokuments ist die Schutzklausel konkretisiert. Radio SRF liegt die Passage vor und hat diese verschiedenen Gesprächspartnerinnen zur Stellungnahme unterbreitet. Zum Beispiel Astrid Epiney, Europarechtlerin an der Universität Freiburg.

Sie hält es für eine «sehr wichtige politische Absicherung», dass die EU bereit sei zu akzeptieren, dass die Schweiz bedeutende Abschwächungen des Lohnschutzes nicht übernehmen müsse. «Damit kommt ein gewisser Wille der EU zum Ausdruck, die Interessen der Schweiz in diesem Zusammenhang ernst zu nehmen.» Der Text der «Non-Regression-Clause» Box aufklappen Box zuklappen «The European Commission and Switzerland share the objective to maintain the level of protection of posted workers as agreed between Switzerland and the European Union once Switzerland has taken over the Directives 2014/67 and 96/71/EC as amended by Directive 2018/95





