Schweiz und China wollen Handel erleichtern

China ist einer der wichtigsten Schweizer Handelspartner und die Verflechtungen dürften noch grösser werden. Bundespräsidentin Viola Amherd empfing am Montag Chinas Premierminister Li Qiang . Thema war neben Menschenrechten und Schutz des geistigen Eigentums auch der einfachere Handel zwischen den Ländern.

Schweiz und China wollen Zollbestimmungen und Visa abschaffen Das seit 2014 geltende Freihandelsabkommen soll modernisiert werden, wie es in einer Medienmitteilung von Amherds Departement heisst. So soll beispielsweise der Warenverkehr für viele Produkte einfacher werden. Ausserdem sollen Schweizerinnen und Schweizer künftig bis zu 15 Tage ohne Visum nach China reisen können. Dafür soll es wiederum Visa-Erleichterungen für Personen und für Firmen aus China geben, die in der Schweiz investieren, wie die Nachrichtenagentur AFP unter Bezug auf die chinesische Agentur Xinhua schreibt. China ist viel strenger bei Übernahmen Investitionen aus Fernost gibt es zahlreich





Die Schweiz übt sich einmal mehr im China-SpagatDie Schweiz empfängt heute hohen Besuch aus China. Gefragt ist diplomatisches Geschick. Denn der Umgang mit der Grossmacht ist stets eine Gratwanderung – im Spannungsverhältnis zwischen Wirtschaftsinteressen und Menschenrechten.

Frostige Temperaturen in der SchweizIn der vergangenen Nacht wurden in der Schweiz frostige Temperaturen gemessen. Die tiefste Temperatur betrug -25 Grad in La Brévine im Jura. Erfahren Sie mehr über die Voraussetzungen für solche tiefen Temperaturen und warum bestimmte Orte dafür besser geeignet sind als andere.

Schweiz: Keine Unterstützung mehr für HerdenschutzhundeDer Bund plant, die Unterstützung für das Zucht- und Ausbildungsprogramm des Vereins Herdenschutzhunde Schweiz einzustellen. Die Kantone sollen eigene Programme entwickeln, an denen sich der Bund finanziell beteiligen wird.

Wetter-News-Schweiz: Ist am Mittwoch mit Glatteis zu rechnen?Nach den kalten Nebeltagen steht ein Wetterwechsel bevor. Am Mittwoch wird auf der Alpennordseite möglicherweise vereisender Regen für grössere Probleme auf den Verkehrswegen sorgen.

Ukraine und Schweiz sprechen sich für Friedensplan ausDie Ukraine und die Schweiz haben sich in Gesprächen im Vorfeld des Weltwirtschaftsforums (WEF) für einen Friedensplan ausgesprochen. Konkreten Schritte wurden jedoch nicht vereinbart. Russland und China sassen nicht mit am Verhandlungstisch.

Schweiz und Ukraine planen Friedensgipfel ohne RusslandDie Schweiz und die Ukraine wollen einen Friedensgipfel auf höchster Ebene organisieren. Eine Einladung an Russland ist laut Selenski jedoch nicht geplant.

