Schweiz trifft auf Kanada, Schweden und Italien bei Eishockey-Weltmeisterschaft

Ein Entscheid des Weltverbandes IIHF über eine Teilnahme respektive einen Ausschluss von Russland und Belarus soll im Frühjahr 2024 fallen.Die restlichen drei Plätze neben dem Gastgeber Italien werden im Spätsommer 2024 in Qualifikationsturnieren ermittelt. Bei einem Ausschluss Russlands würde die Slowakei als Weltranglisten-Neunte als Fix-Starter nachrücken.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SRFSPORT: Gruppeneinteilungen erfolgt - Schweiz an Olympia wohl gegen Kanada, Schweden und Italien3:2-Sieg gegen Kanada : Die Schweiz er Nati holt sich an der Eishockey -WM in Riga den 5. Sieg im 5. Spiel.

Herkunft: srfsport | Weiterlesen ⮕

PRESSEPORTAL_CH: Italien: Die ECOMONDO bringt den Stein ins Rollen - die Circular Economy Expo der IEG, ein internationales...Rimini, Italien (ots/PRNewswire) - Eine Pressevorschau mit führenden Ausstellern und ausgewählten Journalisten aus afrikanischen Regionen ist im Vorfeld der größten und...

Herkunft: presseportal_ch | Weiterlesen ⮕

20MIN: Das ist die neue Investorin von «Die Höhle der Löwen Schweiz»Nicole Büttner-Thiel ist Ökonomin, KI-Unternehmerin und Politikerin. Mit 20 Minuten spricht die Deutsche über die Schweiz , Geld und KI.

Herkunft: 20min | Weiterlesen ⮕

SRFNEWS: Schweiz von Spanien abgefertigt – Pilgrim beendet TorflauteDie Weltmeisterinnen gehen gegen die Schweiz schnell mit 2:0 in Führung.

Herkunft: srfnews | Weiterlesen ⮕

POLIZEICH: Ihr Partner SBS Sicherheitsdienst und Bewachung (Schweiz) GmbHIhr Partner SBS Sicherheitsdienst und Bewachung ( Schweiz ) GmbH bietet professionelle Sicherheitsdienstleistungen in der Schweiz an.

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen ⮕

BLUENEWS_DE: Schönheitsexperte Dr. Felix Bertram ist neuer Investor in der TV-Show «Die Höhle der Löwen Schweiz»Dr. Felix Bertram, Facharzt für Dermatologie und Venerologie, ist der neue Investor in der TV-Gründershow «Die Höhle der Löwen Schweiz ». Er spricht über neue Trends in der Schönheitschirurgie und seine eigenen Operationen.

Herkunft: bluenews_de | Weiterlesen ⮕