Schweiz stimmt über Autobahnausbau, Gesundheitsreform und Mietvorlagen ab

Werden die Autobahnen ausgebaut und das Gesundheitswesen reformiert - und was ist mit den Mietvorlagen ? ++ So entscheidend sind Stimmen in Städten

Weil nebst dem Röstigraben auch die Stimmung in ländlichen Gebieten geteilt ist, könnten die Zentren einen grossen Einfluss darauf haben, ob namentlich der Autobahnausbau und die Gesundheitsreform an der Urne angenommen oder abgelehnt werden.Am heutigen eidgenössischen Abstimmungssonntag müssen Herr und Frau Schweizer über vier nationale Vorlagen befinden.

Im ersten Wahlgang war die freisinnige Kandidatin Natasha Pittet der Genossin Glenda Gonzalez Bassi überraschend nah gekommen.Verfassungsänderung für den Schutz der digitalen Integrität und das Recht auf Offlinebefindet am Sonntag derweil über die Volksinitiative «Isleten für alle».

Werden die Autobahnen ausgebaut und das Gesundheitswesen reformiert - und was ist mit den Mietvorlagen? ++ So entscheidend sind Stimmen in StädtenDie Schweiz stimmt heute über den Autobahnausbau, die Gesundheitsreform Efas sowie zwei Miet-Vorlagen ab. Alle News, Resultate und Reaktionen vom Abstimmungssonntag in unserem Newsticker zum Nachlesen.

