Schweiz spielt 1:1 gegen Israel und verpasst vorzeitige EM-Qualifikation

Das sollte es sein, eigentlich eine Pflichtübung. Ein Sieg gegen Israel sollte es sein, um sich vorzeitig für die EM zu qualifizieren. Und was bringt diese Schweizer Nationalmannschaft zustande? Ein 1:1 gegen Israel, und das reicht dann eben nicht, um beruhigt den letzten beiden Spielen gegen Kosovo und in Rumänien entgegen zu schauen. Es ist eine unfassbar schlechte zweite Halbzeit, welche die Schweizer in Felcsut, diesem Dorf im ungarischen Nirgendwo, zustande bringen.

Eine Halbzeit, die alles offenbart, was ihnen seit dem Sommer fehlt und die eben diese grundsätzliche Frage zum Dauerthema gemacht hat, ob es mit Murat Yakin als Nationalcoach noch eine Zukunft geben kann. Bis in die 88. Minute sieht es zumindest vom Resultat her noch gut aus, sie führen 1:0, und das reicht ihnen ja. Zumindest würde es ihnen reichen. Doch dann verstolpert Edimilson Fernandes im eigenen Sechzehner den Ball, Shon Weissmann lässt sich nicht lange bitten und bezwingt Yann Sommer aus kurzer Distanz. Der Schock ist gross bei den Schweizer

:

BLİCK_SPORT: EM-Qualifikation: Israel – Schweiz in der Kathedrale der Korruption Israel gegen die Schweiz wird in einem kuriosen Kaff namens Felcsut ausgetragen, der Heimat von Viktor Orban. Ungarns Ministerpräsident hat sich dort – trotz anhaltender Armut im Land – eine traumhafte Fussballwelt geschaffen. Grössenwahn mit fragwürdigen Geldflüssen.

Herkunft: Blick_Sport | Weiterlesen »

FİNEWS_CH: Beat Wittmann: «Was die Schweiz für die UBS tun muss»«Es ist höchste Zeit, dass die Schweiz Mut zeigt und Strukturreformen insbesondere im Bankensektor in Angriff nimmt», schreibt der Finanzexperte Beat Wittmann. Die heutigen Missstände und Verluste seien zu einem grossen Teil das Ergebnis der Abschottung der Schweiz seit den ...

Herkunft: finews_ch | Weiterlesen »

AARGAUERZEİTUNG: Macron ist abgereist: Die Lektionen für die SchweizNach dem zweitägigen Staatsbesuch ist Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Donnerstagabend wieder abgereist. Die Präsidentenmaschine hob um 18.45 Uhr, mit mehr als einer Stunde Verspätung auf das Programm, vom Flughafen Genf-Cointrin in Richtung Paris ab

Herkunft: AargauerZeitung | Weiterlesen »

FİNEWS_CH: PWC drängt in der Schweiz an die Spitze – und hofft auf die UBSDas vergangene Geschäftsjahr ist für PWC so gut ausgefallen, dass sich die Beratungsfirma in der Schweiz nun in der Spitzenposition sieht. Dabei hat die Finanzbranche eine wichtige Rolle gespielt, sagt Managing Partner Gustav Baldinger zu finews.ch. ...

Herkunft: finews_ch | Weiterlesen »

BAZONLİNE: Der französische Präsident besucht die SchweizDer französische Präsident Emmanuel Macron und seine Ehefrau Brigitte besuchen die Schweiz zu einem zweitägigen Staatsbesuch. Es gibt Gespräche, ein Galadinner und ein geheimes Dossier. Der Präsident wird von der Schweiz er Ruhe und Gelassenheit beeindruckt sein.

Herkunft: bazonline | Weiterlesen »

20MİN: Französischer Präsident Macron besucht die SchweizAm Mittwoch kommt nach acht Jahren wieder ein französischer Präsident in die Schweiz. Zwei Tage soll Macrons Staatsbesuch dauern. Die Deutschschweiz lässt der französische Präsident bis auf die Hauptstadt in seinem Besuch ganz aus, dafür geht es noch nach Genf.

Herkunft: 20min | Weiterlesen »