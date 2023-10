Schweiz: Regierung lehnt Verkehrsinitiativen ab

Wie gut schlägt sich die Schweiz? Verfolgen Sie es hier im LivetickerRegierung lehnt Verkehrsinitiativen von links und rechts ab – und zeigt auch keine Begeisterung für den Gegenvorschlag

Der Luzerner Regierungsrat lehnt die Initiativen «Attraktive Zentren» von den Grünen und «Antistau» der Jungen SVP ab. Gegenüber dem Gegenvorschlag zur Antistau-Initiative ist das Departement von Regierungsrat Fabian Peter kritisch eingestellt.

Migration in der Schweiz: Der Wahlkampf wäre dann übrigens vorbeiDie Asylpolitik verschärfen: Diese Forderung ist bei Bürgerlichen en vogue. Sie ignorieren, dass die Situation in der Schweiz ganz anders ist als in Deutschland. Weiterlesen ⮕

Israel Krieg: Woher kommt der Antisemitismus in der Schweiz?Seit der Israel-Krieg ausgebrochen ist, nehmen antisemitische Vorfälle weltweit zu. Ein Experte erklärt, woher dieser Hass auf jüdische Menschen kommt. Weiterlesen ⮕

Zunahme von Anfeindungen gegen Juden in der Schweiz nach den Terroranschlägen der HamasNach den Terroranschlägen der Hamas in Israel am 7. Oktober nehmen auch die Anfeindungen gegen Jüdinnen und Juden in der Schweiz zu. Die Basler Regierung hat das Sicherheitsdispositiv zum Schutz der jüdischen Bevölkerung erhöht. Weiterlesen ⮕

WGs werden immer beliebter: Anzahl der Wohngemeinschaften in der Schweiz steigtDas neue Immo-Monitoring von Wüest Partner zeigt, dass sich MieterInnen an die angespannte Situation auf dem Immobilienmarkt anpassen. Die Anzahl neu gebildeter Haushalte mit mindestens drei Personen hat im Jahr 2022 so stark zugenommen wie seit 2016 nicht mehr. Wegen hoher Baupreise wird weniger gebaut, wodurch das Angebot an Wohnungen knapp bleibt und die Mietpreise steigen. Die Menschen sind daher bereit, vermehrt in Wohngemeinschaften zu wohnen. Weiterlesen ⮕