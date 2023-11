Schweiz muss sich vor Oscar Gloukh in EM-Qualifikationsspiel in Acht nehmen

Im Hinblick auf das EM-Qualifikationsspiel gegen Israel muss sich die Schweiz in erster Linie von Oscar Gloukh (19) in Acht nehmen. Der Stürmer von RB Salzburg hat Yann Sommer diese Saison schon in der Champions League überlistet.

Yann Sommer steht heute im EM-Qualifikationsspiel gegen Israel im Tor – und hat dabei einen ganz speziellen Spieler im Auge: Oscar Gloukh – das 19-jährige Supertalent von RB Salzburg! Erst drei Wochen ist es her, als der Teenager aus Tel Aviv den Schweizer Goalie beim 1:2 gegen Inter Mailand in der Champions League mit einem sehenswerten Schlenzer bezwang. «Der emotionalste Treffer meiner Karriere», sagte Gloukh dazu – aufgelöst von den Gefühlen und den Gedanken an den Hamas-Angriff auf Israel. Vor dem Krieg hatte er gleich zum Start der Gruppenphase den 2:0-Siegtreffer gegen Benfica erzielt. Es war seine Sternstunde in der Königsklasse. Für Schlagzeilen sorgte Gloukh aber bereits ein Jahr zuvor, als er Israel an der U19-EM bis ins Endspiel gegen England (1:3) führt

SRFNEWS: Schweiz erfolgreich im Kampf gegen AntibiotikaresistenzenAntibiotika sollen wirksam bleiben und Resistenzen vermieden werden. Deshalb hat der Bund gemeinsam mit den Kantonen und anderen Beteiligten eine Strategie entwickelt. An einem Mediengespräch gab es Einblick in den Stand der Umsetzung der Massnahmen.

SRFNEWS: Vogelgrippe in der Schweiz: Virus endemisch bei einigen VogelpopulationenIn der Schweiz hat sich bei einigen Vogelpopulationen das hochansteckende Virus H5N1 festgesetzt und ist endemisch geworden. Vor allem Möwenarten sind betroffen, jedoch nicht so verheerend wie für andere Wasservögel.

SRFNEWS: Schweiz will Wertfreigrenze für Einfuhr von Waren senkenDie Schweiz plant, die Wertfreigrenze für die Einfuhr von Waren zu senken, um den Einkaufstourismus weniger attraktiv zu machen. Derzeit liegt die Grenze bei 300 Schweiz er Franken pro Tag, aber der Bund möchte sie auf 150 Franken senken. Eine Studie schätzt den Schaden für den Schweiz er Detailhandel durch Einkaufstourismus auf 8,5 Milliarden Franken.

20MİN: Schweiz sucht Drittstaat für eritreische AsylsuchendeFDP-Ständerat Damian Müller fordert, dass die Schweiz einen Drittstaat sucht, der Asylsuchende aus Eritrea aufnimmt, die in der Schweiz kein Asyl erhalten haben.

20MİN: Vorstoss Damian Müller: Zahlt die Schweiz bald, um Eritreer loszuwerden?FDP-Ständerat Damian Müller fordert die Abschiebung in einen Drittstaat. Der Ständerat hat zugestimmt, der Nationalrat entscheidet im Dezember. Das musst du wissen.

SRFNEWS: Nach Kosovo und vor Schweiz - Kriegsversehrtes Israel spielt mit gebrochenem HerzenKosovo gewinnt in der EM-Quali gegen Israel mit 1:0.

