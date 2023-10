Schweiz: Initiative für obligatorischen Bürgerdienst eingereicht

Ob Waldpflege, Armee oder Zivildienst: Jeder junge Mensch in der Schweiz soll einen Einsatz für die Gemeinschaft und die Umwelt leisten. Das verlangt die Service-Citoyen-Initiative. Sie will die Debatte über das Dienstpflicht-System in Gang bringen. Am Donnerstag wurde die Initiative bei der Bundeskanzlei eingereicht, mit 107'764 Unterschriften. Die Initianten und Initiantinnen wollen den Artikel 59 der Verfassung ergänzen, der den Militär- und Ersatzdienst regelt.

Viele Parteien von links bis rechts unterstützen den Vorstoss. Die SP lehnt sie ab, da sie Zwangsarbeit gleichkomme, zu Lohn-Dumping führe und andere Freiwilligenarbeit gefährde.In die RS, zum Umwelteinsatz oder in ein Pflegeheim? Die Service-Citoyen-Initiative will einen Dienst an der Allgemeinheit obligatorisch machen. Für alle jungen Menschen in der Schweiz: Männer, Frauen, mit oder ohne Schweizer Pass.

Am Donnerstag haben die Initiant*innen nach eigener Zählung 107'764 Unterschriften der Bundeskanzlei in Bern übergeben. Mit ihrem Vorstoss wollen sie den Artikel 59 der Verfassung ergänzen, der den Militär- und Ersatzdienst regelt. Der Sollbestand von Armee und Zivilschutz muss garantiert bleiben. headtopics.com

Der Dienst an der Gemeinschaft für alle stösst auf Sympathie. Laut dem Generationen-Barometer von Sotomo befürworteten 74 Prozent der Bevölkerung einen Service Citoyen für alle, schreiben die Initiant*innen.Sympathisch findet die SP den Bürger*innendienst nur auf den ersten Blick. Bei genauerer Betrachtung entpuppe sich die Initiative als unsozial und womöglich rechtswidrig, zitiert die Medienmitteilung SP-Nationalrätin Priska Seiler Graf.

Andere Politiker*innen sind hingegen an Bord, selbst von der SP. So unterstützt der frisch gewählte Zürcher Nationalrat Islam Alijai. Im 100-köpfigen Initiativ-Komitee finden sich National-, Stände- und Kantosrätinnen aus FDP, GLP, Mitte und deren Jungparteien. Die Initiative hat auch die Unterstützung der EVP und der Piratenpartei sowie der Demokratie-Plattform Wecollect. headtopics.com

