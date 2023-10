Schweiz: Initiative für Bürgerdienst und Waldpflege eingereicht

Ob Waldpflege, Armee oder Zivildienst: Jeder junge Mensch in der Schweiz soll einen Einsatz für die Gemeinschaft und die Umwelt leisten. Das verlangt die Service-Citoyen-Initiative. Sie will die Debatte über das Dienstpflicht-System in Gang bringen.FDP-Ständerat Matthias Michel (ZG) (rechts), Mitglieder des Komitees und Unterstützer reichen die Service-Citoyen-Initiative in Bern ein. Diese will die Debatte über die Dienstpflicht der Zukunft in Gang bringen.

Sie fordern einen Bürgerdienst für alle, zu Gunsten von Gemeinschaft und Umwelt. Gemeint ist ein Einsatz in der Armee oder ein gleichwertiger Milizdienst. Der Sollbestand von Armee und Zivilschutz muss garantiert bleiben.

Mit der fortschreitenden Internationalisierung gebe es immer mehr Menschen, die traditionell wenig am Milizsystem partizipierten und von lokalen Behördenämtern ausgeschlossen seien, so die Initianten. Sie wollen das Potenzial aller ausschöpfen: Frauen, Ausländer und Ausländerinnen und im heutigen System Dienstuntaugliche. headtopics.com

