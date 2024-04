Schweiz gewinnt gegen Südkorea bei der Curling-WM

Die Partie gegen die an dieser WM noch sieglosen Südkoreaner begann aus Schweizer Sicht bereits denkbar ungünstig. Im ersten End konnte das Team von Skip Park Jongduk drei Steine schreiben. Sven Michel unterlief beim zweitletzten Stein in diesem End ein Malheur, als ihm beim Wischen der Stock brach und er stürzte. Dem Rückstand sollten die Schweizer bis fast zum Schluss hinterherlaufen. Am Ende konnten sie aber dennoch über den 4. Sieg im 6. Spiel an der Heim-WM in Schaffhausen jubeln.

Den Schweizern um Skip Yannick Schwaller gelang es bis zur Pause nicht, den Rückstand zu verkleinern. Nach 5. Ends stand es aus Schweizer Sicht 2:5. Dabei hatten sie sogar noch Glück, dass die Südkoreaner das 5. End nicht sauber zu Ende spielten und «nur» 1 Stein schreiben konnten

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



srfnews / 🏆 52. in CH

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Curling-WM der Männer - Die Curling-Weltelite zu Gast in SchaffhausenDie Schweizer Culrler stecken in den letzten Zügen der Vorbereitung auf die Heim-WM in Schaffhausen.

Herkunft: srfsport - 🏆 10. / 68 Weiterlesen »

Die Schweiz und die EU wollen verhandeln – die Aufbruchstimmung hält sich in GrenzenBern und Brüssel wollen über ihr künftiges Verhältnis verhandeln. Eine Übersicht.

Herkunft: swissinfo_de - 🏆 9. / 73 Weiterlesen »

Neue Goalietrainerin im Fokus - Angerer: Neu mit der Schweiz statt gegen die Schweiz gewinnenBeim Zusammenzug der Frauen-Nati in Pfäffikon (SZ) steht die neue Goalietrainerin Nadine Angerer im Fokus.

Herkunft: srfnews - 🏆 52. / 50 Weiterlesen »

«Gartenführer Schweiz»: Die schönsten Parks der SchweizDie Zeit der Gartenbesuche bricht an. Öffentlich zugängliche Gärten erzählen auf ihre Art die Geschichte des Landes. In einer Disziplin ist die Schweiz Vorreiterin.

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 2. / 87 Weiterlesen »

Die Siegerinnen und Sieger, die Abgewählten, die Analyse: Die wichtigsten Erkenntnisse zum St.Galler WahlsonntagWer hat am St.Galler Wahlsonntag triumphiert? Wer musste Federn lassen? Unsere grosse Übersicht zu allen Entscheidungen, die wichtigsten Grafiken sowie Impressionen aus dem Pfalzkeller.

Herkunft: tagblatt_ch - 🏆 32. / 55 Weiterlesen »

– die Schweizer ChiffriermaschineDie Schweiz entwickelte im Zweiten Weltkrieg eine bessere Chiffriermaschine als die Enigma: die Nema.

Herkunft: swissinfo_de - 🏆 9. / 73 Weiterlesen »