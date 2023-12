Schweiz gewinnt gegen Schweden, aber steigt ab

Ein frühes Tor von Ana-Maria Crnogorcevic sichert dem Nationalteam gegen Schweden den Sieg. Dennoch geht es runter in Liga B.Noch einmal fällt der Ball an den Pfosten, noch einmal muss Goalie Elvira Herzog hechten. 90 Minuten sind schon lange vorbei, die Schwedinnen greifen an. Und die Schweiz leidet. Sie kämpft. Und dann kommt dieser Pfiff, es ist die grosse Erlösung. Denn er bedeutet: Die Schweiz gewinnt tatsächlich 1:0. Und das gegen Schweden.

Das Team der Skandinavierinnen, das ist die Weltnummer 1 bei den Frauen. Die Schweiz schafft also einen Exploit – der am Ende aber doch nichts bringt, das wird eineinhalb Stunden nach dem Schlusspfiff klar. Denn in Spanien, da gelingt auch den Italienerinnen der Coup. Die «Azzurre» schlagen Spanien in einem turbulenten Spiel 3:2 und können vor dem Duell gegen die Schweiz vom Dienstag nicht mehr vom dritten Platz verdrängt werde





