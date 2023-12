Schweiz erwägt Verschiebung der Umsetzung des globalen Mindeststeuersatzes für Unternehmen

Im Juni stimmte das Schweizer Stimmvolk mit überwältigender Mehrheit einem globalen Abkommen zur Einführung eines Mindeststeuersatzes von 15% für Unternehmen zu. Die Regierung erwägt nun, die Umsetzung zu verschieben. Das sind die Gründe.Jessica berichtet über das Gute, das Schlechte und das Hässliche, was grosse globale Unternehmen und deren Auswirkungen in der Schweiz und im Ausland angeht.

Sie ist stets auf der Suche nach einer Schweizer Verbindung zu ihrer Heimatstadt San Francisco und diskutiert gerne darüber, warum diese einige der grössten Innovationen hervorgebracht hat, aber nicht fähig zu sein scheint, ihre Wohnungskrise in den Griff zu bekommen.Es ist selten, dass die Schweiz eine Vorreiterrolle spielt, wenn es darum geht, die Zügel für grosse Unternehmen zu straffen. Aber das Land war ein Musterschüler bei der Umsetzung eines globalen Abkommens, das von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) angeführt wurde, um gegen Steuermissbrauch vorzugehen – indem ein Mindestsatz von 15% für Unternehmen festgelegt wurd





swissinfo_de » / 🏆 9. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Schweizer Medien verkaufen Personen­daten an russisches Unternehmen YandexSchweizer Medienverlage haben Personen­daten an das russische Big-Tech-Unternehmen Yandex gesendet, das vom Kreml kontrolliert wird. Nach der Republik-Anfrage haben die NZZ und Ringier die umstrittenen Tracker entfernt. Ein Lehrstück über das Daten­business der Medien.

Herkunft: RepublikMagazin - 🏆 14. / 67 Weiterlesen »

Schweizer Unternehmen enttäuschen im dritten QuartalDie Geschäftsergebnisse der Unternehmen im Swiss Market Index im dritten Quartal entsprachen nicht den Markterwartungen. Dennoch gibt es mittelfristig positive Aussichten.

Herkunft: cashch - 🏆 8. / 74 Weiterlesen »

KI hat hohe Priorität bei Schweizer UnternehmenGemäss einer Studie von Cisco hat die Einführung von KI bei Schweizer Unternehmen hohe Priorität. Es gibt allerdings noch ein paar Baustellen, namentlich bezüglich Skalierbarkeit der Netzwerke sowie Sicherheit und Datenschutz.

Herkunft: SwissITMagazine - 🏆 15. / 65 Weiterlesen »

Kanton Zürich: Umsetzung der UN-BehindertenrechtskonventionAm Gemeindeforum haben gestern rund 200 Menschen mit und ohne Behinderung über die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in den Zürcher Gemeinden diskutiert.

Herkunft: polizeiCH - 🏆 29. / 59 Weiterlesen »

Wohnungsmangel in Luzern: Mieterverband fordert Umsetzung eines GesetzesDer Mieterinnen- und Mieterverband in Luzern hat per Bevölkerungsantrag das Stadtparlament aufgefordert, ein Gesetz zur Erhaltung von Wohnraum umzusetzen. Die Stadt Luzern hat seit 25 Jahren dieses Gesetz nicht mehr angewendet.

Herkunft: srfluzern - 🏆 36. / 53 Weiterlesen »

«Mammutprojekt»: Sieben Unternehmen aus der erweiterten Ostschweiz sanieren die ägyptische Spinnerei- und WebereiindustrieDie Textilmaschinenindustrie aus der erweiterten Ostschweiz beteiligt sich massgeblich an der Sanierung eines riesigen Textilkomplexes in Ägypten. Das Projekt, an dem Firmen wie Benninger oder Rieter mitwirken, hat ein Volumen von über 400 Millionen Franken. Eine zentrale Rolle spielt die Schweizerische Exportrisikoversicherung.

Herkunft: tagblatt_ch - 🏆 32. / 55 Weiterlesen »