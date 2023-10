Schweden empfängt die Schweiz in Göteborg

Schweden, das die Weltrangliste im Frauen-Fussball anführt, empfängt in Göteborg die Schweizer Nati. Kann das Team von Inka Grings die Favoritinnen vor rund 15'000 Fans ärgern? Hier bist du live dabei.Ana-Maria Crnogorcevic, die Schweizer Rekordtorschützin (71 Tore in 151 Spielen), kommt gegen Schweden als Rechtsverteidigerin zum Einsatz.

Im Tor erhält Elvira Herzog den Vorzug vor Livia Peng. Und in der Offensive sollen Alisha Lehmann und Alayah Pilgrim mit ihrem Speed für Unruhe sorgen, während Ramona Bachmann womöglich die Freiheiten bekommt, die so gerne hätte.… zur Nations-League-Partie Schweden vs. Schweiz. Die Aufgabe für das Team von Inka Grings könnte kaum schwieriger sein.

Weiterlesen:

bluenews_de »

Schweiz vor schwerem Spiel gegen SchwedenDie Schweizer Frauen-Nati steht vor einer Herausforderung gegen Schweden in der Women's Nations League. Die Bilanz der Schweizerinnen ist frustrierend, mit fünf Spielen ohne Sieg und nur einem erzielten Treffer. Zudem sorgte der Konflikt zwischen Trainerin Inka Grings und Ana Maria Crnogorcevic für Schlagzeilen. Nach einem Gespräch zwischen den beiden ist die Trainerin zufrieden, während Crnogorcevic bisher schweigt. Weiterlesen ⮕

Schweiz vor schwierigem Spiel gegen SchwedenDie Schweizer Frauen-Nati steht vor einer Herausforderung gegen Schweden in der Women's Nations League. Die Bilanz der Schweizerinnen ist frustrierend, mit fünf Spielen ohne Sieg und nur einem erzielten Treffer. Zudem sorgte der Konflikt zwischen Trainerin Inka Grings und Ana Maria Crnogorcevic für Schlagzeilen. Trotz eines Gesprächs zwischen den beiden bleibt Crnogorcevic bisher stumm. Die Schweiz hat auch in der Women's Nations League Schwierigkeiten. Weiterlesen ⮕

Familie Stankowski kehrt für die Ausbildung ihrer Kinder in die Schweiz zurückNach fünf Jahren auf den Philippinen sind Noel und Micha Stankowski mit ihren Eltern in die Schweiz zurückgekehrt. Die Familie zieht Bilanz über den ungewöhnlichen Schulanfang in Ittigen, Kanton Bern. Weiterlesen ⮕

Länderverwechslung: Jetzt mischt auch Ikea bei Schweiz-Schweden-Debatte mitDas Video, wie man Schweiz und Schweden unterscheiden kann, sorgte in den letzten Tagen für Schmunzler. Nun hat auch Ikea darauf reagiert. Weiterlesen ⮕

Viraler Tourismus-Spot: Schweden veräppelt Schweiz – wir schlagen hygge zurückDie Skandinavier mit dem ähnlichen Landesnamen machen sich in einem Video über die teure und hinterwäldlerische Schweiz lustig. Dabei machen wir vieles besser, im Fall. Weiterlesen ⮕

Die besten Steuerberater in der SchweizDie Arbeit wird datenlastiger und zugleich persönlicher: Das sind die besten Steuerexperten und ­Treuhänder der Schweiz. Weiterlesen ⮕